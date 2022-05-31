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ЄС заборонить страхування кораблів, що транспортують російську нафту – WSJ

"Європейська правда"Вівторок, 31 травня 2022, 22:54

Шостий пакет санкцій проти РФ містить ще одне обмеження проти російської нафти, про яке раніше не повідомлялося.

 Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на свої джерела серед чиновників та дипломатів, пише The Wall Street Journal.

Як повідомляється, під заборону попадатиме й страхування заборона страхувати танкери, які перевозять російську нафту в будь-яку точку світу. 

"Ці санкції можуть підірвати зусилля Росії продавати свою нафту в Азії, адже європейські компанії страхують більшу частину світової торгівлі нафтою",- зазначає видужання.

Щоправда, там визнають 0 такий крок може підживити інфляцію.

При цьому не зазначається, коли така заборона може набрати чинність – відразу чи після перехідного періоду.

Нагадаємо, Лідери ЄС на саміті, який триває 30-31 травня, ухвалили політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії

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Це ембарго входить у шостий пакет санкцій ЄС – на думку президента Європейської ради Шарля Мішеля, його затвердять у середу або четвер.

Новий пакет санкцій включатиме заборону на імпорт нафти з РФ з тимчасовим винятком для трубопровідних постачань нафтопроводом "Дружба".

Навіть з цим винятком нафтове ембарго буде болючим для РФ, бо відразу зачепить 75% російського нафтового експорту в Європу та 90% - до кінця року.

За даними Bloomberg, через відмову від імпорту російської нафти, про яку напередодні домовились держави ЄС, Росія втрачатиме близько $22 млрд на рік.

Теми: ЄСнафтакорабліРосія
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