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ЕС запретит страхование кораблей, транспортирующих российскую нефть – WSJ

"Европейская правда"Вторник, 31 мая 2022, 22:54

Шестой пакет санкций против РФ содержит еще одно ограничение против российской нефти, о котором ранее не сообщалось.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на свои источники среди чиновников и дипломатов, пишет The Wall Street Journal.

Как сообщается, под запрет будет и страхование запрет страховать танкеры, которые перевозят российскую нефть в любую точку мира.

"Эти санкции могут подорвать усилия России продавать свою нефть в Азии, ведь европейские компании страхуют большую часть мировой торговли нефтью",- отмечает выздоровление.

Правда, там признают, что такой шаг может подпитать инфляцию.

При этом не указывается, когда такой запрет может вступить в силу сразу или после переходного периода.

Напомним, Лидеры ЕС на саммите, который длится 30-31 мая, приняли политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.

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Это эмбарго входит в шестой пакет санкций ЕС – по мнению президента Европейского совета Шарля Мишеля, его утвердят в среду или четверг.

Новый пакет санкций будет включать запрет на импорт нефти из РФ с временным исключением для трубопроводных поставок по нефтепроводу "Дружба".

Даже с этим исключением нефтяное эмбарго будет болезненным для РФ, потому что сразу коснется 75% российского нефтяного экспорта в Европу и 90% - до конца года.

По данным Bloomberg, из-за отказа от импорта российской нефти, о котором накануне договорились государства ЕС, Россия будет терять около $22 млрд в год.

Темы: ЕСнефтькораблиРосcия
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