Посол США в ООН: Білий дім чітко дав зрозуміти, що надаватиме Україні лише оборонну зброю

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що адміністрація президента Джо Байдена "з першого дня ясно дала зрозуміти", що надасть Україні оборонну зброю лише для боротьби з Росією.

Про це вона заявила на брифінгу в ООН, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Ми не надаємо жодної зброї, яка б дозволила українцям атакувати Росію з території України. І президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми не збираємося ставати стороною у війні, але ми підтримуватимемо зусилля України щодо захисту власного суверенітету та територіальної цілісності", - заявила Томас-Грінфілд.

Раніше президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати не планують надавати Україні ракетні комплекси, здатні вражати цілі на території Росії.

Водночас американські ЗМІ повідомляють, що адміністрація президента США планує надати Україні ракетні системи залпового вогню, здатні вражати цілі на відстані понад 64 кілометри.

У понеділок увечері офіційні особи заявили, що мета відправлення реактивної системи залпового вогню — або GMLRS — полягає в тому, щоб посилити вогневу міць України проти російських військ, що вторглися на Донбас, не дозволяючи Києву розширити війну в глиб території Росії.

Очікується, що адміністрація оголосить про своє рішення цього тижня.