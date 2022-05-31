Посол США в ООН: Белый дом четко дал понять, что будет предоставлять Украине только оборонное оружие

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что администрация президента Джо Байдена "с первого дня ясно дала понять", что предоставит Украине оборонительное оружие только для борьбы с Россией.

Об этом она заявила на брифинге в ООН, пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Мы не предоставляем никакого оружия, которое позволило бы украинцам атаковать Россию с территории Украины. И президент Байден ясно дал понять, что мы не собираемся становиться стороной в войне, но мы будем поддерживать усилия Украины по защите собственного суверенитета и территориальной целостности", - заявила Томас-Гринфилд.

Ранее президент Джо Байден заявил, что США не планируют предоставлять Украине ракетные комплексы, способные поражать цели на территории России.

Американские СМИ сообщают, что администрация президента США планирует предоставить Украине ракетные системы залпового огня, способные поражать цели на расстоянии более 64 километров.

В понедельник вечером официальные лица заявили, что цель отправки реактивной системы залпового огня — или GMLRS — состоит в том, чтобы усилить огневую мощь Украины против российских войск, вторгшихся на Донбасс, не позволяя Киеву расширить войну вглубь территории России.

Ожидается, что администрация объявит о своем решении на этой неделе.