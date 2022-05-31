Дитячий омбудсмен Польщі запускає гарячу лінію для українців

акція на підтримку України у Кракові 29 травня, фото NurPhoto via Getty Images

В офісі польського омбудсмена у справах дітей анонсували відкриття телефонної лінії для підтримки українських біженців.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, із відповідною заявою виступили в офісі омбудсмена.

Як йдеться у заяві, інтерес до психолого-правової допомоги українською мовою зараз є дуже високим.

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Тож, для такої допомоги запускається телефонна гаряча лінія 800 12 12 12, на якій чергують психологи, якої володіють українською мовою. Гаряча лінія працює як для дітей та підлітків, так і для їх батьків. Там уточнюють, що психологічну допомогу можна буде отримати й російською мовою.

Таким чином фахівці офісу омбудсмену допомагають біженцям з України, які знайшли притулок у Польщі, говориться у заяві.

Окрім телефонної лінії, за кілька тижнів планується запустити онлайн-чат https://czat.brpd.gov.pl із психологічною підтримкою українською мовою.