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Дитячий омбудсмен Польщі запускає гарячу лінію для українців

"Європейська правда"Вівторок, 31 травня 2022, 23:45
акція на підтримку України у Кракові 29 травня, фото NurPhoto via Getty Images

В офісі польського омбудсмена у справах дітей анонсували відкриття телефонної лінії для підтримки українських біженців.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl, із відповідною заявою виступили в офісі омбудсмена.

Як йдеться у заяві, інтерес до психолого-правової допомоги українською мовою зараз є дуже високим. 

Тож, для такої допомоги запускається телефонна гаряча лінія 800 12 12 12, на якій чергують психологи, якої володіють українською мовою. Гаряча лінія працює як для дітей та підлітків, так і для їх батьків. Там уточнюють, що психологічну допомогу можна буде отримати й російською мовою.

Таким чином фахівці офісу омбудсмену допомагають біженцям з України, які знайшли притулок у Польщі, говориться у заяві.

Окрім телефонної лінії, за кілька тижнів планується запустити онлайн-чат https://czat.brpd.gov.pl із психологічною підтримкою українською мовою.

Теми: Польщадіти
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