Детский омбудсмен Польши запускает горячую линию для украинцев

акция в поддержку Украины в Кракове 29 мая, фото NurPhoto via Getty Images

В офисе польского омбудсмена по делам детей анонсировали открытие телефонной линии для поддержки украинских беженцев.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl с соответствующим заявлением выступили в офисе омбудсмена.

Как говорится в заявлении, интерес к психолого-правовой помощи на украинском языке сейчас очень высок.

Для такой помощи запускается телефонная горячая линия 800 12 12 12, на которой дежурят психологи, которой владеют украинским языком. Горячая линия работает как для детей и подростков, так и для родителей. Там уточняют, что психологическую помощь можно получить и на русском языке.

Таким образом специалисты офиса омбудсмена помогают беженцам из Украины, нашедшим убежище в Польше, говорится в заявлении.

Кроме телефонной линии, через несколько недель планируется запустить онлайн-чат https://czat.brpd.gov.pl с психологической поддержкой на украинском языке.