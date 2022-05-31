Детский омбудсмен Польши запускает горячую линию для украинцев

акция в поддержку Украины в Кракове 29 мая, фото NurPhoto via Getty Images

В офисе польского омбудсмена по делам детей анонсировали открытие телефонной линии для поддержки украинских беженцев.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl с соответствующим заявлением выступили в офисе омбудсмена.

Как говорится в заявлении, интерес к психолого-правовой помощи на украинском языке сейчас очень высок.

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Для такой помощи запускается телефонная горячая линия 800 12 12 12, на которой дежурят психологи, которой владеют украинским языком. Горячая линия работает как для детей и подростков, так и для родителей. Там уточняют, что психологическую помощь можно получить и на русском языке.

Таким образом специалисты офиса омбудсмена помогают беженцам из Украины, нашедшим убежище в Польше, говорится в заявлении.

Кроме телефонной линии, через несколько недель планируется запустить онлайн-чат https://czat.brpd.gov.pl с психологической поддержкой на украинском языке.