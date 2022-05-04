Київщина: за добу виявили 20 тіл мирних людей, убитих окупантами

У Київській області за минулу добу виявили ще 20 тіл мирних мешканців, яких убили російські окупанти.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram, МВС з посиланням на голову поліції Київської області Андрія Нєбитова в Telegram

Пряма мова Павлюка: "Тільки за останню добу до моргів було направлено ще 20 тіл вбитих мирних жителів Київщини. Слідчі фіксують випадки катувань".

Деталі: За словами Нєбитова, загалом станом на 4 травня поліція Київської області виявила та оглянула вже 1235 тіл мирних жителів. 282 загиблі особи нині не встановлені.



Відомо також, що багато цивільних громадян окупанти примусово вивезли за межі України. Зараз із ними втрачено зв'язок.



Нєбитов закликав громадян не зволікати та повідомляти до поліції про зниклих безвісти родичів та близьких.

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