Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Драмтеатрі Маріуполя загинули 600 людей – ЗМІ

Роман ПетренкоСереда, 4 травня 2022, 16:04
СКРінШОТ

Розслідування Associated Press зазначає, що напад росіян на Драмтеатр у Маріуполі насправді був набагато смертоноснішим, ніж передбачалося, внаслідок чого загинуло близько 600 людей усередині та зовні будівлі.

Джерело: Associated Press

Деталі: Видання реконструювало 3D-модель будівлі на основі свідчень очевидців, двох наборів планів поверхів театру, фотографій та відео, зроблених усередині.

Усі свідки сказали, що принаймні 100 людей перебували на польовій кухні неподалік будинку, і ніхто не вижив. Вони також сказали, що кімнати та коридори всередині будівлі були переповнені, приблизно одна людина на кожні 3 квадратні метри.

За оцінками багатьох людей, що вижили, під час авіаудару всередині знаходилося близько 1000 людей, але ніхто не бачив, щоб врятувалося понад 200 людей.

Розслідування також спростовує твердження Росії про те, що театр служив українською військовою базою. Ніхто зі свідків не бачив українських військових, які діяли всередині будівлі. І ніхто не сумнівався, що театр був зруйнований внаслідок удару російської авіації.

Передісторія: 16 березня окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку.

ВІДЕО ДНЯ

Маріупольська міська рада повідомляла, що в Драматичному театрі внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.

Теми: МаріупольвійнаРосія
Головне сьогодні

В Іспанії затримали Шарія

фотоУ родичів Медведчука й Козака пройшли ще 6 обшуків: вилучили картини і антикваріат

ЗСУ взяли під контроль кілька населених пунктів на півдні – зведення

Лідери ЄС розглянуть заявку України на членство, коли настане "кращий момент" - Мішель

Розвідка США допомагає Україні знищувати російських генералів – NYT

Білий дім заявив, що Росія "вже програла війну"

Усі новини...
Маріуполь
МЗС РФ лякає "ізраїльськими найманцями", які воюють на боці "націоналістів Азова"
Росіяни прорвалися на завод “Азовсталь” у Маріуполі – джерела
Росіяни готуються "святкувати" 9 травня в Маріуполі замість Донецька – ГУР
Останні новини
12:08
Хроніка війни в Україні. 71-й день ОНЛАЙН
12:05
Лідер у медальному заліку: Україна здобула ще 13 нагород на Дефлімпіаді-2021
11:51
Спікерка німецького Бундестагу планує візит до Києва
11:42
У Києві хочуть повернути плату за проїзд
11:37
Британія надасть 45 мільйонів фунтів стерлінгів на допомогу незахищеним українцям
11:35
фотоГенштаб розробив мобільний додаток "Русский корабль, иди нах@й"
11:30
Керівники і техперсонал Shell покинули російський нафтогазовий проєкт "Сахалін-2"
11:25
В МЗС Польщі здивовані заявами Папи Франциска про війну в Україні
11:24
Захисники вже знищили 196 російських літаків і 24,7 тисячі окупантів – Генштаб
11:11
Автозавод у Калінінграді, який збирав BMW, виділив працівникам по 10 соток під картоплю
Усі новини...