Міськрада Маріуполя повідомила про 300 загиблих у Драматичному театрі

Маріупольська міська рада повідомила, що в Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.

Джерело: міськрада Маріуполя

Дослівно: "Від очевидців з'явилася інформація про те, що в Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей.

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До останнього не хочеться вірити у цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім удалося врятуватися. Але слова тих, хто був усередині будівлі на момент цього терористичного акту, говорять про протилежне".

Нагадаємо: 14 березня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко говорив, що загальна ситуація у місті катастрофічна і що кількість жертв російських обстрілів може наближатися до 20 тисяч.

Удень 16 березня російська авіація скинула надпотужну бомбу на драматичний театр у центрі Маріуполя.

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У будівлі ховалося близько тисячі мешканців міста, які втратили через обстріли окупантів домівки. За словами посадовців і військових, у театрі ховалося дуже багато людей з маленькими дітьми. Через запеклі бої до завалів неможливо було дістатися.