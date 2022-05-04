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90% гаубиць, які пообіцяла влада США, вже передали до ЗСУ

Денис КарловськийСереда, 4 травня 2022, 19:40
застосування гаубиці м777 на навчанні нато у 2019 році. фото ілюстративне: getty images

Щонайменше 81 з 90 гаубиць, які влада США ухвалила передати на озброєння Україні, вже знаходяться в розпорядженні Збройних сил України.

Джерело: неназваний високопосадовець Пентаґону в коментарі журналістам CNN

Пряма мова: "Я можу вам сказати, що понад 90% з тих 90 гаубиць, які були обіцяні Україні в рамках двох нещодавніх президентських розпорядженнях, вже в руках українців".

Деталі: Близько 90 тисяч з 144 тисяч боєприпасів до них також уже передали до ЗСУ. 

Він запевнив журналістів, що Пентаґон не відстежує переміщення кожної окремої одиниці зброї, яку передають в Україну. Тому вони не можуть з точністю сказати, де зараз перебувають ці гаубиці та боєприпаси до них.

Американський посадовець додав, що нещодавні ракетні удари росіян по залізничній інфраструктурі України не завдали шкоди наявним складам західного озброєння.

Ідеться про британські польові гаубиці М777, які є сумісними з більшістю артилерійського озброєння в арміях країн-членів НАТО.

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Довідково: M777 howitzer — британська польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. M777 має цифрову систему управління вогнем, яка є аналогічною до систем управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Максимальна далекобійність звичайними снарядами - 24,7 км. 

Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км.

Передісторія:

  • 13 квітня адміністрація президента США Джо Байдена ухвалила рішення передати Україні 18 гаубиць калібру 155 мм і 40 тисяч боєприпасів до неї. 21 квітня в новому пакеті збройної допомоги влада США додала ще 72 гаубиці, 144 тисячі боєприпасів до неї та 72 тактичні машини для їхнього буксирування.
  • 2 травня цей же посадовець називав журналістам, що в Україну перевезли вже понад 70 гаубиць. Також американські військові інструктори навчили вже близько 200 українських артилеристів, як керувати цими гаубицями.

Теми: СШАрозвідказброябойові дії
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