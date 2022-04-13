У новому пакеті зброї США передають 11 гелікоптерів, 18 гаубиць, 200 БТРів, 500 Джавелінів

У новому пакеті озброєння, яке Україні передає влада США, наявні 200 американських бронетранспортерів, 11 гелікоптерів, 18 гаубиць, 500 ракет для протитанкових комплексів Javelin і кілька сотень дронів Switchblade.

Джерело: брифінг речника Пентаґону Джона Кірбі

Деталі: У новий пакет збройної допомоги адміністрація США включила:

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11 гелікоптерів Мі-8/Мі-17 радянського виробництва;

18 гаубиць калібру 155 мм і 40 тисяч боєприпасів до них;

200 американських бронетранспортерів М113;

500 ракет для американських сучасних переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin;

300 баражувальних дронів Switchblade;

10 радарів для виявлення артилерійських снарядів AN/TPQ-36;

2 радари протиповітряної розвідки AN|MPQ-64 Sentinel;

100 броньованих багатоцільових машин;

міни М18А1 Claymore, які відповідають положенням Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін;

Крім того, в пакет включені самохідні судна берегової охорони, вибухівка, захисні костюми та засоби радіологічного, бактеріологічного, хімічного та ядерного захисту, 30 тисяч шоломів та бронежилетів, понад 2000 засобів оптичних та лазерних прицілів, а також медичне приладдя.

Кірбі наголосив, що типи озброєння укладали спільно з українською владою, яка коригувала свої запити з огляду на ситуацію в театрі бойових дій у східних областях.

Речник Пентаґону додав, що цей пакет озброєння планують надати для підсилення підрозділів Збройних сил України у східних областях, які повинні допомогти українському війську зупинити наступ російських окупантів на Донбасі. Зокрема, українська сторона, за словами Кірбі, наполягала на наданні артилерії середнього та дального радіусу для ефективної протидії наступу російських військ.

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11 гелікоптерів радянського виробництва, за його словами, призначалися для озброєння збройних сил Афганістану влітку 2021 року, однак їх не передали з огляду на падіння режиму президента Ашрафа Ґані під ударами бойовиків "Талібану". Кірбі не зміг пояснити, який буде шлях доставки гелікоптерів до України. Але він припустив, що їх доставлять транспортним літаком на летовище до Польщі, звідки їх заберуть суходолом або ж українські льотчики перелетять на летовище на території України.

Що було раніше: Президент Джо Байден 13 квітня підписав закон про надання чергового пакету збройної допомоги для України, що сукупно оцінюється у 800 мільйонів доларів.