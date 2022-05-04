Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Миколаєві лунають вибухи

Катерина ТищенкоСереда, 4 травня 2022, 21:23
ОЛЕКСАНДР СЄНКЕВИЧ. ФОТО З САЙТУ МІСЬКРАДИ

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив про вибухи в Миколаєві.

Джерело: Сєнкевич у Telegram

Дослівно: "У Миколаєві лунають вибухи.

Друзі, залишайтесь в укриттях! У жодному разі не стійте біля вікон і не публікуйте фото чи відео. Офіційну інформацію повідомимо вам згодом".

Що передувало: Другий день поспіль через ракетні атаки російських окупантів у майже всіх областях України, окрім окупованих Криму та Херсонщини, оголошено повітряну тривогу.

Зокрема, росіяни обстріляли центр Дніпра.

Теми: Миколаїввійнавибух
Головне сьогодні

Зеленський на конференції донорів розповів, яким бачить "план Маршалла" для України

Україна перейшла у контрнаступ на двох напрямках – Залужний

Чорнобаївка: сільський голова після "візиту" росіян – у лікарні, його заступник – у полоні

Російська армія блокує виїзд із Херсонської області та в'їзд до неї

В Іспанії затримали Шарія

фотоУ родичів Медведчука й Козака пройшли ще 6 обшуків: вилучили картини і антикваріат

Усі новини...
Миколаїв
Водопостачання у Миколаєві планують відновити до 15 травня – Кім
Вінниця передає 20 фур води Миколаєву, де окупанти перебили водогін
Готуємося до нападу чи облоги Миколаєва – мер
Останні новини
16:43
Отримав 60% опіків тіла, рятуючи матір: за життя бореться 17-річний учасник ДТП на Рівненщині
16:41
У Запоріжжі 8-10 травня буде довга комендантська година
16:26
Кадировці щодня несуть великі втрати на війні, але це приховують – росЗМІ
16:14
СБУ затримала соратника Медведчука: готував повалення конституційного ладу
16:12
UniCredit зарезервував більше 1 мільярда євро на можливі втрати у РФ: шукає варіанти виходу з країни
16:02
Президент Німеччини, якому Київ відмовив у візиті, поговорив із Зеленським
16:01
Франція заарештувала віллу та квартиру олігарха Фрідмана
15:48
Міжнародна донорська конференція зібрала для України $6,5 млрд
15:42
фотоРосіяни обстріляли Святогірську лавру УПЦ МП, 7 поранених
15:33
Путін захотів альтернативну "Вікіпедію"
Усі новини...