У Миколаєві лунають вибухи
Середа, 4 травня 2022, 21:23
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив про вибухи в Миколаєві.
Джерело: Сєнкевич у Telegram
Дослівно: "У Миколаєві лунають вибухи.
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Друзі, залишайтесь в укриттях! У жодному разі не стійте біля вікон і не публікуйте фото чи відео. Офіційну інформацію повідомимо вам згодом".
Що передувало: Другий день поспіль через ракетні атаки російських окупантів у майже всіх областях України, окрім окупованих Криму та Херсонщини, оголошено повітряну тривогу.
Зокрема, росіяни обстріляли центр Дніпра.
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