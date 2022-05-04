Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив про вибухи в Миколаєві.

Джерело: Сєнкевич у Telegram

Дослівно: "У Миколаєві лунають вибухи.

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Що передувало: Другий день поспіль через ракетні атаки російських окупантів у майже всіх областях України, окрім окупованих Криму та Херсонщини, оголошено повітряну тривогу.

Зокрема, росіяни обстріляли центр Дніпра.