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Росіяни обстріляли центр Дніпра, зупинено рух потягів

Катерина ТищенкоСереда, 4 травня 2022, 22:27
Росіяни обстріляли центр Дніпра, зупинено рух потягів
Борис Філатов, фото УП

Російські війська у середу ввечері обстріляли центр Дніпра, пошкоджено залізничну інфраструктуру.

Джерело: мер міста Борис Філатов у Telegram, голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Дослівно Філатов: "Обстріл прямо по центру Дніпра.

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Деталі: Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по залізничній інфраструктурі в Дніпрі.

"Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі. Серед залізничників постраждалих немає. Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги", - написав він.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок влучення ракети в залізничну інфраструктуру зупинено рух потягів.

За його словами, Росія завдала по Дніпру два ракетні удари.

"Одну ракету збила наша ППО. Друга поцілила у залізничну інфраструктуру. Людей не зачепило. Є руйнування. Рух потягів зупинено".

Що передувало: Другий день поспіль через ракетні атаки російських окупантів у майже всіх областях України, окрім окупованих Криму та Херсонщини, оголошено повітряну тривогу.

Передісторія:

  • 3 травня близько 19:00 по всіх областях України, за винятком захоплених територій, оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти завдали ракетних ударів по електропостачанню залізниці в західних та центральних областях.
  • Також росіяни завдали перший ракетний удар з початку повномасштабної війни по Закарпаттю.
  • Найбільша кількість ракет влучила в об'єкти залізниці біля Львова. Кілька ракет збили над Вінниччиною.
  • Зранку 4 травня півсотні пасажирських поїздів суттєво затримувалися через ракетні удари росіян 3 травня.

Теми: Дніпровійна
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