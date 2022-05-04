Росіяни обстріляли центр Дніпра, зупинено рух потягів
Російські війська у середу ввечері обстріляли центр Дніпра, пошкоджено залізничну інфраструктуру.
Джерело: мер міста Борис Філатов у Telegram, голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram, голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram
Дослівно Філатов: "Обстріл прямо по центру Дніпра.
З укриттів не виходимо! Чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації".
Деталі: Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по залізничній інфраструктурі в Дніпрі.
"Черговий ракетний обстріл залізничної інфраструктури в Дніпрі. Серед залізничників постраждалих немає. Ступінь пошкоджень оцінимо після закінчення повітряної тривоги", - написав він.
Пізніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що внаслідок влучення ракети в залізничну інфраструктуру зупинено рух потягів.
За його словами, Росія завдала по Дніпру два ракетні удари.
"Одну ракету збила наша ППО. Друга поцілила у залізничну інфраструктуру. Людей не зачепило. Є руйнування. Рух потягів зупинено".
Що передувало: Другий день поспіль через ракетні атаки російських окупантів у майже всіх областях України, окрім окупованих Криму та Херсонщини, оголошено повітряну тривогу.
Передісторія:
- 3 травня близько 19:00 по всіх областях України, за винятком захоплених територій, оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти завдали ракетних ударів по електропостачанню залізниці в західних та центральних областях.
- Також росіяни завдали перший ракетний удар з початку повномасштабної війни по Закарпаттю.
- Найбільша кількість ракет влучила в об'єкти залізниці біля Львова. Кілька ракет збили над Вінниччиною.
- Зранку 4 травня півсотні пасажирських поїздів суттєво затримувалися через ракетні удари росіян 3 травня.