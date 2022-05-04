Другий день поспіль повітряна тривога в усіх областях: у двох містах чули вибухи

Другий день поспіль через ракетні атаки російських окупантів у майже всіх областях України, окрім окупованих Криму та Херсонщини, оголошено сигнал повітряної тривоги.

Джерело: урядова служба з оповіщення цивільного населення

Деталі: Мер Дніпра Борис Філатов о 20:13 повідомив, що росіяни влучили в центр міста. Перед цим очевидці повідомляли про вибухи і значний дим в обласному центрі.

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На Черкащині військова адміністрація повідомляє, що було чути роботу протиповітряної оборони.

Передісторія:

Учора 3 травня близько 19:00 по всіх областях України, за винятком захоплених територій, оголосили повітряну тривогу. Російські окупанти завдали ракетних ударів по електропостачанню залізниці в західних та центральних областях.

Також росіяни завдали перший ракетний удар з початку повномасштабної війни по Закарпаттю.

Найбільша кількість ракет влучила в об'єкти залізниці біля Львова. Кілька ракет збили над Вінниччиною.

Зранку 4 травня півсотні пасажирських поїздів суттєво затримувалися через ракетні удари росіян 3 травня.

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