У Росії обіцяють випустити з "Азовсталі" решту цивільних

У Росії заявили, що з 8 ранку четверга відкриють гуманітарний коридор для евакуації цивільних з території комбінату "Азовсталь" у Маріуполі, при цьому про військових, зокрема, поранених не йдеться.

Джерело: заява Міжвідомчого координаційного штабу РФ з гуманітарного реагування, яке публікує Міноборони Росії

Дослівно: "Відповідно до рішення керівництва Російської Федерації, виходячи з гуманних принципів, Збройні Сили Росії з 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 та 7 травня 2022 р. відкривають гуманітарний коридор з території металургійного комбінату "Азовсталь" для евакуації цивільних осіб (робочого персоналу, жінок та дітей), про перебування яких у підземних спорудах комбінату, в черговий раз, заявляє київська влада".

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Деталі: У Росії обіцяють, що у зазначений період війська РФ та формування бойовиків ОРДО в односторонньому порядку "припиняють будь-які бойові дії, підрозділи відводяться на безпечну відстань та забезпечують виведення мирних громадян у будь-яких обраних ними напрямках".

Водночас у заяві нічого не йдеться про українських військових, у тому числі поранених.

Підтвердження гуманітарного коридору від української влади поки що немає.

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Що передувало: Раніше джерела УП повідомили, що у заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь", у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.

У середу росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали. На "Азовсталі" йдуть важкі бої. Зв'язку з українськими бійцями на той час не було.

Увечері голова фракції "Слуги народу" і голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія підтвердив, що війська Росії перебувають на території підприємства.

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