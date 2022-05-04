Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії обіцяють випустити з "Азовсталі" решту цивільних

Катерина ТищенкоСереда, 4 травня 2022, 21:52
Зруйнована "Азовсталь", TWITTER CHRISTIAAN TRIEBERT

У Росії заявили, що з 8 ранку четверга відкриють гуманітарний коридор для евакуації цивільних з території комбінату "Азовсталь" у Маріуполі, при цьому про військових, зокрема, поранених не йдеться.

Джерело: заява Міжвідомчого координаційного штабу РФ з гуманітарного реагування, яке публікує Міноборони Росії

Дослівно: "Відповідно до рішення керівництва Російської Федерації, виходячи з гуманних принципів, Збройні Сили Росії з 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 та 7 травня 2022 р. відкривають гуманітарний коридор з території металургійного комбінату "Азовсталь" для евакуації цивільних осіб (робочого персоналу, жінок та дітей), про перебування яких у підземних спорудах комбінату, в черговий раз, заявляє київська влада".

Деталі: У Росії обіцяють, що у зазначений період війська РФ та формування бойовиків ОРДО в односторонньому порядку "припиняють будь-які бойові дії, підрозділи відводяться на безпечну відстань та забезпечують виведення мирних громадян у будь-яких обраних ними напрямках".

Водночас у заяві нічого не йдеться про українських військових, у тому числі поранених.

Підтвердження гуманітарного коридору від української влади поки що немає.

Що передувало: Раніше джерела УП повідомили, що у заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь", у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.

ВІДЕО ДНЯ

У середу росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали. На "Азовсталі" йдуть важкі бої. Зв'язку з українськими бійцями на той час не було.

Увечері голова фракції "Слуги народу" і голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія підтвердив, що війська Росії перебувають на території підприємства.

Читайте також: "Жінкам обіцяли надіслати голови чоловіків." Історії тих, хто вирвався з "Азовсталі"

Теми: МаріупольРосіяевакуаціявійна
Головне сьогодні

Лідери ЄС розглянуть заявку України на членство, коли настане "кращий момент" - Мішель

Розвідка США допомагає Україні знищувати російських генералів – NYT

Білий дім заявив, що Росія "вже програла війну"

Росія намагалася підірвати можливості України отримувати зброю – Пентагон

фотоСтало відомо, якими ракетами ворог завдав удару по Закарпаттю

ВІДЕОДругу добу тривають кровопролитні бої на "Азовсталі" – звернення "Азову"

Усі новини...
Маріуполь
Рідні та друзі захисників Маріуполя просять світ про евакуацію всіх із "Азовсталі"
Арахамія підтвердив, що росіяни прорвалися на "Азовсталь"
У Драмтеатрі Маріуполя загинули 600 людей – ЗМІ
Останні новини
08:58
Розвідка Британії: РФ може використати білоруські навчання, щоб стримати сили України
08:32
фото Ворог обстрілював Луганщину з артилерії: 5 загиблих
08:15
Окупанти заявили, що відновлюють сполучення між Кримом і Херсонщиною
07:45
Радбез ООН обговорить захист цивільного населення та інфраструктури в Україні
07:42
Укрзалізниця повідомляє про запізнення понад 40 потягів
07:36
оновленоРосіяни вдарили ракетами по Краматорську, 25 людей поранено
07:27
У Туреччині перебувають 70 тисяч біженців з України – генконсул
07:22
Росіяни змінили тактику і стали обережнішими – Запорізька ОВА
06:59
ЗСУ взяли під контроль кілька населених пунктів на півдні – зведення
06:41
Євросоюз запустить свій план Маршалла для України – Мішель
Усі новини...