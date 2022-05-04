Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії обіцяють випустити з "Азовсталі" решту цивільних

Катерина ТищенкоСереда, 4 травня 2022, 21:52
У Росії обіцяють випустити з Азовсталі решту цивільних
Зруйнована "Азовсталь", TWITTER CHRISTIAAN TRIEBERT

У Росії заявили, що з 8 ранку четверга відкриють гуманітарний коридор для евакуації цивільних з території комбінату "Азовсталь" у Маріуполі, при цьому про військових, зокрема, поранених не йдеться.

Джерело: заява Міжвідомчого координаційного штабу РФ з гуманітарного реагування, яке публікує Міноборони Росії

Дослівно: "Відповідно до рішення керівництва Російської Федерації, виходячи з гуманних принципів, Збройні Сили Росії з 08:00 до 18:00 (мск) 5, 6 та 7 травня 2022 р. відкривають гуманітарний коридор з території металургійного комбінату "Азовсталь" для евакуації цивільних осіб (робочого персоналу, жінок та дітей), про перебування яких у підземних спорудах комбінату, в черговий раз, заявляє київська влада".

Реклама:

Деталі: У Росії обіцяють, що у зазначений період війська РФ та формування бойовиків ОРДО в односторонньому порядку "припиняють будь-які бойові дії, підрозділи відводяться на безпечну відстань та забезпечують виведення мирних громадян у будь-яких обраних ними напрямках".

Водночас у заяві нічого не йдеться про українських військових, у тому числі поранених.

Підтвердження гуманітарного коридору від української влади поки що немає.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше джерела УП повідомили, що у заблокованому Маріуполі російські військові другий день штурмують завод "Азовсталь", у підземеллях якого залишаються українські захисники та цивільні люди, яких ще не евакуювали.

У середу росіяни прорвалися на завод, який доти бомбардували й обстрілювали. На "Азовсталі" йдуть важкі бої. Зв'язку з українськими бійцями на той час не було.

Увечері голова фракції "Слуги народу" і голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія підтвердив, що війська Росії перебувають на території підприємства.

Читайте також: "Жінкам обіцяли надіслати голови чоловіків." Історії тих, хто вирвався з "Азовсталі"

Теми: МаріупольРосіяевакуаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: