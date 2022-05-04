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На сході ЗСУ відбили 11 атак, знищили 2 літаки

Катерина ТищенкоСереда, 4 травня 2022, 23:07
ілюстративне фото Генштабу

На Донецькому та Луганському напрямках у середу бійці ООС відбили 11 атак ворога, знищили 17 одиниць техніка, також у небі Донбасу збили 2 російських літаки і 2 безпілотники.

Джерело: Операція об'єднаних сил, оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Дослівно ООС: "Українські захисники знищили 5 танків, 7 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів ворога.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 ворожі літаки Су-30 та 2 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" і "ZALA-421"".

Деталі: У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у середу російські війська здійснили 2 атаки позицій українських захисників. Втрати ворога склали: 36 чоловік особового складу, 2 МБП, 2 БТР і 3 АТ.

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Теми: Об'єднані сили на Донбасівійна
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