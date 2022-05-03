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Більше 150 маріупольців із "Азовсталі" прибули до Запоріжжя

"Українська правда"Вівторок, 3 травня 2022, 16:46
люди, які вийшли з евакуаційних автобусів з азовсталі. фото: софія лукашова, уп

156 цивільних осіб, яких евакуювали 1 травня з території заводу "Азовсталі" в Маріуполі, прибули до Запоріжжя.

Джерело: кореспондентка УП, координаторка ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані

Пряма мова Лубрані: "З полегшенням підтверджую, що операція з безпечного проходу з Маріуполя успішно завершена.

Думаю про всіх тих, хто лишився в пастці. Ми робитимемо все можливе, аби їм допомогти".

Деталі: Лубрані розповіла, що їхала в автобусах разом із маріупольцями, яких зуміли успішно вивезти з Маріуполя 1 травня. люди розповіли їй деталі перебування в бункерах "Азовсталі", які Лубрані порівняла з "пеклом".

До Запоріжжя прибуло 156 людей на п'ятьох евакуаційних автобусах.

Евакуйовані маріупольці розповіли журналістам, що 2 травня автобуси чекали перевірки з боку окупантів у Мангуші поблизу Маріуполя. Близько 8 ранку 3 травня колона рушила в напрямку Запоріжжя.

ВІДЕО ДНЯ

У Запоріжжі їх зустрічали волонтери, співробітники міжнародних організацій, зокрема ООН та віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук.

Евакуйованим надали належне харчування і питну воду.

 
фото: дмитро ларін, уп
 
фото: дмитро ларін, уп
 
фото: дмитро ларін, уп
 
Віце-прем'єр-міністерка Верещук зустрічає евакуйованих у Запоріжжі
фото: дмитро ларін, уп
 
фото: дмитро ларін, уп
 
фото: софія лукашова, українська правда
 
фото: софія лукашова, українська правда

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Передісторія:

  • 1 травня, за сприяння ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, українська влада зуміла евакуювати частину цивільного населення, яке ховалось від російських окупантів у бункерах заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Станом на 2 травня, колона з евакуйованими перебувала десь на шляху між Маріуполем і Запоріжжям.
  • Зранку 3 травня мала розпочатися евакуація цивільних з інших районів Маріуполя.
  • Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що з 14 автобусів, які мали евакуювати маріупольців з інших районів міста, на територію, підконтрольну Україні, доїхало три.

Теми: МаріупольевакуаціяЗапоріжжяООН
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