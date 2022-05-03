Більше 150 маріупольців із "Азовсталі" прибули до Запоріжжя

люди, які вийшли з евакуаційних автобусів з азовсталі. фото: софія лукашова, уп

156 цивільних осіб, яких евакуювали 1 травня з території заводу "Азовсталі" в Маріуполі, прибули до Запоріжжя.

Джерело: кореспондентка УП, координаторка ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані

Пряма мова Лубрані: "З полегшенням підтверджую, що операція з безпечного проходу з Маріуполя успішно завершена.

Думаю про всіх тих, хто лишився в пастці. Ми робитимемо все можливе, аби їм допомогти".

Деталі: Лубрані розповіла, що їхала в автобусах разом із маріупольцями, яких зуміли успішно вивезти з Маріуполя 1 травня. люди розповіли їй деталі перебування в бункерах "Азовсталі", які Лубрані порівняла з "пеклом".

До Запоріжжя прибуло 156 людей на п'ятьох евакуаційних автобусах.

Евакуйовані маріупольці розповіли журналістам, що 2 травня автобуси чекали перевірки з боку окупантів у Мангуші поблизу Маріуполя. Близько 8 ранку 3 травня колона рушила в напрямку Запоріжжя.

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У Запоріжжі їх зустрічали волонтери, співробітники міжнародних організацій, зокрема ООН та віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук.

Евакуйованим надали належне харчування і питну воду.

У Запоріжжя приїхали автобуси з маріупольцями pic.twitter.com/U2jZarR0yw — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 3, 2022

фото: дмитро ларін, уп

фото: дмитро ларін, уп

фото: дмитро ларін, уп

Віце-прем'єр-міністерка Верещук зустрічає евакуйованих у Запоріжжі фото: дмитро ларін, уп

фото: дмитро ларін, уп

фото: софія лукашова, українська правда

фото: софія лукашова, українська правда

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