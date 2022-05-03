Більше 150 маріупольців із "Азовсталі" прибули до Запоріжжя
156 цивільних осіб, яких евакуювали 1 травня з території заводу "Азовсталі" в Маріуполі, прибули до Запоріжжя.
Джерело: кореспондентка УП, координаторка ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані
Пряма мова Лубрані: "З полегшенням підтверджую, що операція з безпечного проходу з Маріуполя успішно завершена.
Думаю про всіх тих, хто лишився в пастці. Ми робитимемо все можливе, аби їм допомогти".
Деталі: Лубрані розповіла, що їхала в автобусах разом із маріупольцями, яких зуміли успішно вивезти з Маріуполя 1 травня. люди розповіли їй деталі перебування в бункерах "Азовсталі", які Лубрані порівняла з "пеклом".
До Запоріжжя прибуло 156 людей на п'ятьох евакуаційних автобусах.
Евакуйовані маріупольці розповіли журналістам, що 2 травня автобуси чекали перевірки з боку окупантів у Мангуші поблизу Маріуполя. Близько 8 ранку 3 травня колона рушила в напрямку Запоріжжя.
У Запоріжжі їх зустрічали волонтери, співробітники міжнародних організацій, зокрема ООН та віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук.
Евакуйованим надали належне харчування і питну воду.
У Запоріжжя приїхали автобуси з маріупольцями pic.twitter.com/U2jZarR0yw— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 3, 2022
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Передісторія:
- 1 травня, за сприяння ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, українська влада зуміла евакуювати частину цивільного населення, яке ховалось від російських окупантів у бункерах заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Станом на 2 травня, колона з евакуйованими перебувала десь на шляху між Маріуполем і Запоріжжям.
- Зранку 3 травня мала розпочатися евакуація цивільних з інших районів Маріуполя.
- Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що з 14 автобусів, які мали евакуювати маріупольців з інших районів міста, на територію, підконтрольну Україні, доїхало три.