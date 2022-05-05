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Окупанти заявили, що відновлюють сполучення між Кримом і Херсонщиною

Олена РощінаЧетвер, 5 травня 2022, 08:15

В окупованому Росією Криму заявили, що транспортної блокади Криму з боку України більше немає, окупанти почали відновлювати сполучення півострова та півдня України.

Джерело: заява радника т.з." глави Криму" з інформаційної політики Олега Крючкова пропагандистам "РИА Новости"

Пряма мова Крючкова: "Транспортна блокада Криму, влаштована українськими націоналістами 8 років тому, залишилася у минулому. Сьогодні почався процес відновлення вантажного та пасажирського сполучення. Приватний бізнес не терпить порожнечі. Коли людям потрібно їхати і є запит на це, то миттєво налагоджуються зв'язки" .

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Деталі: За словами Крючкова, також відновлено залізничні гілки, що з'єднують Крим із Херсонською областю – і "у перспективі" ними підуть пасажирські потяги.

Представник окупаційної влади Криму стверджує, що у захоплених армією РФ регіонах України повноцінно запрацював міський та міжміський транспорт.

Нагадаємо: У лютому-березні 2014 року Росія окупувала Крим, після чого спровокувала бойові дії на сході України, які всіляко підтримувала 8 років: політично, фінансово, озброєнням та бойовиками.

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24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Заручившись допомогою зрадників з українського боку, армія РФ змогла захопити ще частину сходу та півдня України та заявила про прагнення захопити весь південь, аж до території Молдови, щоб мати сухопутний шлях до Криму та Придністров'я.

Транспортне сполучення з Кримом після окупації було припинено, як і подачу прісної води з материкової частини України. Курсував через адміністративну межу лише приватний транспорт. 

Росія з'єднала півострів і свою територію "кримським мостом", також шукала альтернативні джерела води.

Теми: КримХерсонська областьокупація
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