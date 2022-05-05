Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти заявили, що відновлюють сполучення між Кримом і Херсонщиною

Олена РощінаЧетвер, 5 травня 2022, 08:15

В окупованому Росією Криму заявили, що транспортної блокади Криму з боку України більше немає, окупанти почали відновлювати сполучення півострова та півдня України.

Джерело: заява радника т.з." глави Криму" з інформаційної політики Олега Крючкова пропагандистам "РИА Новости"

Пряма мова Крючкова: "Транспортна блокада Криму, влаштована українськими націоналістами 8 років тому, залишилася у минулому. Сьогодні почався процес відновлення вантажного та пасажирського сполучення. Приватний бізнес не терпить порожнечі. Коли людям потрібно їхати і є запит на це, то миттєво налагоджуються зв'язки" .

Деталі: За словами Крючкова, також відновлено залізничні гілки, що з'єднують Крим із Херсонською областю – і "у перспективі" ними підуть пасажирські потяги.

Представник окупаційної влади Криму стверджує, що у захоплених армією РФ регіонах України повноцінно запрацював міський та міжміський транспорт.

Нагадаємо: У лютому-березні 2014 року Росія окупувала Крим, після чого спровокувала бойові дії на сході України, які всіляко підтримувала 8 років: політично, фінансово, озброєнням та бойовиками.

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Заручившись допомогою зрадників з українського боку, армія РФ змогла захопити ще частину сходу та півдня України та заявила про прагнення захопити весь південь, аж до території Молдови, щоб мати сухопутний шлях до Криму та Придністров'я.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

ВІДЕО ДНЯ

Транспортне сполучення з Кримом після окупації було припинено, як і подачу прісної води з материкової частини України. Курсував через адміністративну межу лише приватний транспорт. 

Росія з'єднала півострів і свою територію "кримським мостом", також шукала альтернативні джерела води.

Теми: КримХерсонська областьокупація
Головне сьогодні

Розпочали третій етап евакуації цивільних із "Азовсталі" – Гутерреш

ВІДЕОШарій визнав, що не дотягує до Ассанжа, а також буцімто знав про підготовку своєї депортації

Шольц та Байден обіцяють не визнавати спроби перегляду кордонів України

У Держдумі РФ запевняють, що мобілізації не буде, як і першого ядерного удару

оновленоПредставник ООН каже, що до "Азовсталі" поїхали нові автобуси для евакуації

ЄС планує запровадити санкції проти фактичної жінки Путіна Аліни Кабаєвої

Усі новини...
Крим
Росіяни імітують підтримку кримськими татарами війни проти України
РФ тримає дресированих дельфінів на військовій базі у Криму – Військово-морський інститут США
ФСБ заявила, що "колишній український морпіх" готував теракт у Криму
Останні новини
02:00
Картина Примаченко пішла з молотка за пів мільйона доларів, кошти передадуть ЗСУ
01:15
Буш порівняв Зеленського з Черчиллем
01:00
Дружину письменника затримали за плакат: вона уклала парі з матір'ю, що в РФ немає свободи
00:57
Партія Макрона змінює назву на "Відродження"
00:38
Нестрашне ембарго та нова порція санкцій: підсумки на економічному фронті
00:25
Перша леді США зустрінеться у Словаччині з українськими біженцями
23:59
Чехія знайшла можливість замінити нафту з РФ
23:43
Коли блокують сайти: як на тимчасово окупованих територіях отримувати інформацію
23:39
Харківщина: внаслідок ракетного обстрілу загинула людина
23:34
Доброго вечора: ППО мінусує 15 цілей російських військ
Усі новини...