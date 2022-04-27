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Кремль має плани на ОРДЛО, призначив нового "куратора" – ЗМІ

Роман ПетренкоСереда, 27 квітня 2022, 13:36
ДМИТРО КОЗАК, ФОТО ТАСС

Перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко, який відповідає за роботу внутрішньополітичного блоку Кремля, став "куратором" відносин із "ЛНР-ДНР" замість Дмитра Козака, повідомляє РБК.

Джерело: РБК з посиланням на п'ять джерел, близьких до Кремля

Деталі: Тепер за роботу з бойовиками відповідає не підпорядковане Козаку управління прикордонного співробітництва, а управління з внутрішньої політики РФ.

Зараз у РФ створюється новий департамент, який відповідатиме за взаємодію з окупованими територіями України.

Один із співрозмовників каже, що зміна куратора свідчить як мінімум про особливий порядок взаємодії з республіками та створення єдиного внутрішньополітичного простору, як максимум — про розгляд сценарію можливого входження "республік" до складу Росії.

Минулого тижня стало відомо, що Кірієнко відвідав окупований Донецьк, де зустрівся з ватажками "ДНР" та "ЛНР". Поїздка була "презентаційною, ознайомчою".

Теми: ОРДЛОПутінокупаціяРосія
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