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У родичів Медведчука й Козака пройшли ще 6 обшуків: вилучили картини і антикваріат

Олена РощінаЧетвер, 5 травня 2022, 10:09
Обшуки, фото ДБР

Суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки компаній, які належать родичам Віктора Медведчука та Тараса Козака, у середу у Львівській та Київській областях пройшли чергові обшуки на об'єктах, пов'язаних із родинами цих народних депутатів. 

ДжерелоДержавне бюро розслідувань

Деталі: За ініціативою ДБР суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки суб’єктів господарювання, що належать родичам народних депутатів України Віктора Медведчука та Тараса Козака. На заарештованих рахунках знаходилось понад 40 млн грн.

ДБР продовжує роботу щодо виявлення незаконно набутого майна Віктора Медведчука, Тараса Козака та їхніх родичів.

27 квітня ДБР проводило обшуки на 22 об'єктах на Львівщині, які належать родичам нардепів.

4 травня працівники Територіального управління ДБР Львова провели чергові обшуки на об'єктах, пов'язаних з родинами депутатів. Слідчі дії відбувалися за шістьма адресами, одна з них – на Київщині, решта - на території Львівської області.

 
 
 
 

Обшуки проводилися у межах кримінального провадження за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209 КК України). 

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ВІДЕО ДНЯ

Родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області.

У ході слідчих дій вилучено цінні картини, предмети антикваріату, інші коштовності. 

Надалі ДБР буде ініційоване питання щодо накладення на них арешту та їх передачі до Національного агентства з управління активами.

 
 
 
 
 
 

ДБР продовжує роботу щодо віднайдення та передачі коштів та майна, отриманих сумнівним шляхом, на потреби ЗСУ.

Теми: МедведчукОПЗЖДБР
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