ДБР проводить обшуки у братів Медведчука та Козака

Державне бюро розслідувань проводить низку обшуків у Львові та Львівській області за місцями реєстрації та власності братів Віктора Медведчука і Тараса Козака через видобуток піску. Сергій Медведчук – не в Україні, де Богдан Козак – невідомо.

Джерело: Bihus.Info з посиланням на джерела у ДБР, пресслужба Держбюро

Деталі: Обшуки проводять у рамках кримінального провадження за підозрою в зловживанні владою або службовим становищем (Ст. 364 ККУ) та порушенні правил охорони або використання надр (Ст. 240 ККУ)

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Йдеться про можливий незаконний видобуток піску на двох кар'єрах у Львівські області: в с. Родатичі Городоцького району та с. Великополе Яворівського району.

Видобуток, за даними слідства, веде компанія ТОВ "Керамбуд". ЇЇ кінцевими бенефіціарами, через ТОВ "Експонент", є рідний брат Віктора Медведчука – Сергій Медведчук (вилетів з України в січні) і рідний брат його бізнес-партнера Тараса Козака – Богдан Козак (місцезнаходження невідоме).

На думку слідства, Сергій Медведчук не автономно вів записаний на нього бізнес – Віктор Медведчук записав на нього компанії, бо сам як народний депутат не мав права керувати бізнесом.

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ТОВ "Керамбуд" отримало спецдозвіл на користування надрами ще в 2004 році, з порушенням процедури – без аукціону.

За кілька років цей спецдозвіл у судовому порядку визнали недійсним. Однак підприємство продовжувало працювати, а під час перевірки екологічної інспекції показувало ухвалу про нібито скасування тієї постанови суду.

Слідство з’ясувало, що такої ухвали фізично не існувало, в реєстрі вона відсутня. Більше того, її нібито виніс суддя ВАСУ Микола Сірош, який перебуває у розшуку у кримінальному провадженні НАБУ.

Обшуки проходять за адресами проживання, реєстрації та нерухомості брата Медведчука, брата і цивільної дружина Козака, директора та бухгалтера "Керамбуда", а також за адресами компаній ТОВ "Керамбуд", ТзОВ "Бетонбуд" (якому, за даними слідства "Керамбуд" продає незаконно видобутий пісок), а також ТзОВ "Трансмонолітавто" та ТзОВ "Капітал Плаза" (у яких перші дві орендують автомобілі і яким теж продають продукцію).

Bihus.Info отримали підтвердження про обшуки в будинках в с. Сокільники піді Львовом (де зареєстрований Богдан Козак) та по вул.Черемшини у Львові (який йому належить), а також по вул.Польовій у Пустомитах (також належить Богдану Козаку).

Будинок у Сокільниках належить Тарасу Козаку, однак мешкає там його мати.

27 квітня разом зі слідчими туди прибула штурмова група, втім мати Козака добровільно пустила ДБР у будинок для слідчих дій.

Оновлення: ДБР офіційно повідомило, що у Львові та області проводить слідчі дії у квартирах, будинках та виробничих підприємствах, що належать родині Тараса Козака, а також брату Віктора Медведчука – Сергію.

Дослівно ДБР: "Метою слідства є встановлення незаконно набутого майна Віктора Медведчука та Тараса Козака та їхніх родичів, його подальший арешт, а також документування причетності суб’єктів до фінансування збройної агресії Росії щодо України.

Слідчі дії тривають. Лише під час обшуку в одній з квартир, що належить дружині Тараса Козака, слідчі вилучили понад 108 тис. доларів США, 8,5 тис. євро, 18,6 тис. російських рублів, документи на об’єкти нерухомості та банківські картки".

Довідка: На брата Медведчука і брата Козака свого часу записали багато різного бізнесу з величезною палітрою діяльності: будівництво, виробництво цегли, черепиці, бетонних розчинів, видобуток піску, гравію та глини. На "матрьошці" із їхніх юридичних осіб – станом на минулий рік було понад 40 тисяч кв м нерухомості, з десяток гектарів землі у власності, більше 40 га – в оренді, два десятки вантажних автомобілів і низка легкових.

Після накладення санкцій на Медведчука й Козака їхні брати навесні 2021 року вийшли із засновників "Експоненту". Їхнє місце зайняли Софія Козак – матір Тараса Козака, а також Анатолій Боровко, директор компанії і за сумісництвом – довірена особа Медведчука на виборах. Однак уже восени компанію "відкатили" назад на братів Козака й Медведчука.

Нагадаємо: На записах телефонних розмов Віктора Медведчука, зроблених українською спецслужбою після 2014 року,, кум Володимира Путіна називає Тараса Козака "депутатом з його бригади", говорить, що той готовий отримати російський паспорт, якщо це потрібно буде для переоформлення родовища в окупованому Криму, а також згадує про участь Козака як своєї довіреної особи у всіх напрямках комерційної діяльності – від торгівлі окупованим вугіллям до переоформлення дизельної труби.

Віктор Медведчук, який втік із-під домашнього арешту перед самим початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, затриманий і перебуває під вартою. Тарас Козак перебуває в розшуку.