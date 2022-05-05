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Шарія передадуть Україні – Веніславський

Роман ПетренкоЧетвер, 5 травня 2022, 12:56

Проросійського блогера Анатолія Шарія, якого затримали в Іспанії, передадуть в Україну і буде суд, впевнений представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський.

Джерело: Веніславський в ефірі телемарафону

Пряма мова Веніславського: "Його затримали в рамках міжнародної правової допомоги, в рамках розшуку пана Шарія за вчинення ним низки кримінальних важких злочинів на території України.

Відповідно зараз буде започаткована процедура його екстрадиції до України, і він постане перед українським судом і буде нести відповідальність за українськими законами.

Він точно потрапить на територію України і буде переданий у руки правосуддя, - в мене сумнівів також немає".

Деталі: Веніславський наголосив, що європейські країни ретельно стежать за дотриманням правових процедур щодо затримання і передачі Шарія.

Передісторія: 5 травня в Іспанії затримали Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді.

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