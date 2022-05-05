Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шарія передадуть Україні – Веніславський

Роман ПетренкоЧетвер, 5 травня 2022, 12:56
Шарія передадуть Україні – Веніславський

Проросійського блогера Анатолія Шарія, якого затримали в Іспанії, передадуть в Україну і буде суд, впевнений представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський.

Джерело: Веніславський в ефірі телемарафону

Пряма мова Веніславського: "Його затримали в рамках міжнародної правової допомоги, в рамках розшуку пана Шарія за вчинення ним низки кримінальних важких злочинів на території України.

Реклама:

Відповідно зараз буде започаткована процедура його екстрадиції до України, і він постане перед українським судом і буде нести відповідальність за українськими законами.

Він точно потрапить на територію України і буде переданий у руки правосуддя, - в мене сумнівів також немає".

Деталі: Веніславський наголосив, що європейські країни ретельно стежать за дотриманням правових процедур щодо затримання і передачі Шарія.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 5 травня в Іспанії затримали Шарія, якого СБУ підозрює у державній зраді.

Теми: ШарійдержзрадасудРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Шарій
Справу Шарія про співпрацю з ФСБ Росії передали до суду
СБУ повідомила про нову підозру блогеру Шарію
СБУ викрила в Дніпрі підпільних "шаріївців": готували провокації
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: