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Чорнобаївка: сільський голова після "візиту" росіян – у лікарні, його заступник – у полоні

Олена РощінаЧетвер, 5 травня 2022, 13:06
Чорнобаївка, фото сільради

2 травня російські військові захопили приміщення Чорнобаївської сільської ради в Херсонській області, у сільського голови Ігоря Дударя провели "обшук", після якого він потрапив до лікарні, а заступника голови Євгенія Родіонова викрали.

Джерело: Чорнобаївська сільська рада

Дослівно: "2 травня о 7 годині озброєними військовими було захоплено приміщення Чорнобаївської сільської ради. Зірвано Державний Прапор України, зламано замки у службових кабінетах та сейфах, проведено обшук, працівників не допущено до робочих місць, вивішено російський прапор.

Того ж дня, після допиту, з приміщення сільської ради викрадено заступника сільського голови Родіонова Євгенія Олександровича. Інформація про місце його перебування наразі відсутня.

Також за місцем проживання сільського голови Дударя Ігоря Михайловича військовими проведено обшук із пошкодженням майна. 

З 2 травня сільський голова перебуває у тяжкому стані в лікарні, а за самою лікарнею ведеться нагляд російськими солдатами".

Деталі: Чорнобаївська сільрада пояснила, що через відсутність на території громади мобільного зв’язку та Інтернету з 30 квітня до 4 травня не було можливості висвітлити достовірну інформацію про ці події.

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У сільраді наголосили, що її працівники залишаються вірними присязі посадової особи місцевого самоврядування і продовжують вірно служити громаді та народові України.

Дружина заступника голови сільради Чорнобаївки Інна Родіонова 3 травня повідомила у Facebook про викрадення свого чоловіка, а 4 травня у коментарях поінформаувала, що Євгенія Родіонова "ще не відпустили, перебуває в полоні".

Спершу ходили чутки, що Ігоря Дударя також взяли в полон. 

Нагадаємо: У селі Чорнобаївка на Херсонщині українські бійці не раз знищували російську військову техніку, зокрема літаки. Про стійкість Чорнобаївки вже почали ходити легенди.

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Теми: Херсонська областьокупаціявійна
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