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Путін захотів альтернативну "Вікіпедію"

"Українська правда"Четвер, 5 травня 2022, 15:33
зустріч путіна з дрєвалєм. фото: пресслужба кремля

Президент Росії Володимир Путін похвалив ініціативу зі створення російської пропагандистської альтернативи для всесвітньо відомої інтернет-енциклопедії "Вікіпедія". 

Джерело: стенограма зустрічі Путіна з очільником російського товариства "Знаніє" Максимом Дрєвалєм

Пряма мова Путіна: "Авжеж, об’єктивна, важлива, глибока, інформація, а коли ще й гарно, талановито подана – на це існує запит дуже, тому що користуватися однією "Вікіпедією" неможливо.

Ми самі знаємо якість цієї інформації. Коли з’являються талановиті люди, котрі є фахівцями, думці яких можна довіряти – це, звісно, чимало вартує. Це як енциклопедія, тільки вживу".

Деталі: Дрєваль розповів Путіну, що члени товариства "Знаніє" разом зі школярами, викладачами й чиновниками з усієї РФ накопичують якусь базу даних, яка стане підґрунтям для створення "альтернативної" російської Вікіпедії. Як саме виглядатиме "жива енциклопедія" російської держави – поки невідомо.

Очільник товариства наполегливо попросив Путіна провести ще одну лекцію з історії для школярів 17-19 травня, бо, як відомо, російський президент захоплюється читанням лекцій з історії, відкладаючи вирішення питань майбутнього РФ. 

Дрєваль сказав, що всім надзвичайно сподобався лекція Путіна з історії для школярів у Владивостоці 2021 року, коли один зі школярів вказав Путіну на те, що він плутає Семилітню війну 1756-1763 років та Північну війну 1700-1721 років. За словами голови "Знанія", такі виступи Путіна дуже мотивують школярів вивчати історію. 

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Також російський президент дізнався, що голова делегацій на переговорах з Україною Володимир Мединський зайнятий записом лекцій щодо російського імператора Петра І. 

Довідково: У грудні 2015 року Путін підписав указ про відродження товариства "Знаніє", яке повинне займатися державною пропагандою в навчальних закладах та стежити за позакласною діяльністю дітей, аби вони знали всі деталі офіційної історії РФ та могли поспілкуватися про це з однолітками. Відповідно до законодавства, це товариство має привілейоване становище і доступ до державного фінансування.

Назва товариства є такою самою, як і в радянської організації, яка займалась антирелігійною пропагандою та примушувало студентів вишів вивчати прізвища й імена теоретиків марксизму-ленінізму.

Передісторія:

  • На початку широкомасштабного російського вторгнення, російська влада 2 березня попередила Вікіпедію, що вона її заблокує, якщо інтернет-енциклопедія не видалить або не виправить статтю про російську збройну агресію в Україні та реакцію світу. Друге попередження "Вікіпедії" влада Росії надіслала наприкінці березня, але припустила, що все може обійтися штрафом завбільшки кілька мільйонів рублів.
  • У квітні Роскомнагляд надіслав російськомовній Вікіпедії догану, що на сторінці інтернет-енциклопедії про Путіна написана правда про вторгнення в Україну та шовінізм російського президента у відносинах з сусідською країною.

Теми: Путінінтернетцензурапропаганда
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