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Влада РФ погрожує заблокувати російську Вікіпедію через статтю про вторгнення

Анастасія КалатурСереда, 2 березня 2022, 03:50
ФОТО: GETTY

Російський "Роскомнагляд" надіслав російській Вікіпедії повідомлення від Генпрокуратури Росії із погрозою заблокувати російську "Вікі" за статтю  про вторгнення Росії в Україну, де згадується загибель мирного населення та російських військових.

Джерело: російська Вікіпедія у Twitter, Reuters, Meduza

Деталі: В опублікованому скріншоті йдеться, що у статті є "відомості про численні жертви серед військовослужбовців Російської Федерації, а також цивільного населення України, зокрема дітей, про необхідність зняття коштів з рахунків у банках Російської Федерації у зв'язку з санкціями, що запроваджуються іноземними державами".

Передісторія: 

  • Міністерство оборони Росії та загалом російська влада приховує справжній масштаб втрат своєї армії від населення РФ. Крім того, окупанти вдають, нібито атакують винятково військову інфраструктуру, а жертв серед цивільного населення немає.
  • У Росії масово блокуютьІнтернет-видання та сайти, які висвітлюють справжній масштаб втрат окупаційних військ РФ та повідомляють про факти воєнних злочинів росіян проти українського цивільного населення.
  • Роскомнадзор заблокувавросіянам доступ до опозиційних видань "Эхо Москвы" і телеканалу "Дождь", які висвітлювали втрати серед російських військових внаслідок бойових дій в Україні та обстріли російськими окупантами цивільного населення.

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Теми: Росіяцензура
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