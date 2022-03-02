Влада РФ погрожує заблокувати російську Вікіпедію через статтю про вторгнення
Російський "Роскомнагляд" надіслав російській Вікіпедії повідомлення від Генпрокуратури Росії із погрозою заблокувати російську "Вікі" за статтю про вторгнення Росії в Україну, де згадується загибель мирного населення та російських військових.
Джерело: російська Вікіпедія у Twitter, Reuters, Meduza
Роскомнадзор прислал уведомление от Генпрокуратуры с угрозой блокировки Википедии за статью «Вторжение России на Украину (2022)». pic.twitter.com/O3vKd7H1GV— Русская Википедия (@ru_wikipedia) March 1, 2022
Деталі: В опублікованому скріншоті йдеться, що у статті є "відомості про численні жертви серед військовослужбовців Російської Федерації, а також цивільного населення України, зокрема дітей, про необхідність зняття коштів з рахунків у банках Російської Федерації у зв'язку з санкціями, що запроваджуються іноземними державами".
Передісторія:
- Міністерство оборони Росії та загалом російська влада приховує справжній масштаб втрат своєї армії від населення РФ. Крім того, окупанти вдають, нібито атакують винятково військову інфраструктуру, а жертв серед цивільного населення немає.
- У Росії масово блокуютьІнтернет-видання та сайти, які висвітлюють справжній масштаб втрат окупаційних військ РФ та повідомляють про факти воєнних злочинів росіян проти українського цивільного населення.
- Роскомнадзор заблокувавросіянам доступ до опозиційних видань "Эхо Москвы" і телеканалу "Дождь", які висвітлювали втрати серед російських військових внаслідок бойових дій в Україні та обстріли російськими окупантами цивільного населення.
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