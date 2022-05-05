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Венедіктова просить стримати емоції щодо Шарія, щоб Іспанія не відмовила в екстрадиції

Катерина ТищенкоЧетвер, 5 травня 2022, 17:26
Венедіктова просить стримати емоції щодо Шарія, щоб Іспанія не відмовила в екстрадиції
Ірина Венедіктова, фото Назарія Мазилюка, УП

Генпрокурор Ірина Венедіктова просить українців, зокрема представників влади, стримати емоції щодо затриманого в Іспанії проросійського блогера Анатолія Шарія, щоб його не відмовилися видати Україні.

Джерело: Венедіктова у Facebook

Пряма мова: "Офіс Генерального прокурора сьогодні підтвердив Міністерству юстиції Королівства Іспанія наміри запитувати видачу Анатолія Шарія, який був затриманий іспанськими правоохоронцями 4 травня 2022 року на підставі раніше направленого запиту про його тимчасовий арешт.

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Дуже прошу всіх небайдужих громадян утриматись від емоційних висловлювань на адресу затриманого підозрюваного у скоєнні держзради та порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками. Особливо прошу поводити себе стримано представників влади: від правоохоронців до депутатів всіх рівнів".

Деталі: Венедіктова пояснила, що Шарій з великою ймовірністю скористається законним правом відмовитись від спрощеної процедури видачі до України, тобто від добровільної екстрадиції.

"Якщо саме так і відбудеться, то Анатолій Шарій із допомогою своїх юридичних радників може вдатися до використання різноманітних тактик захисту, в тому числі, спробують переконати компетентний суд у винятковій політичній основі притягнення його до кримінальної відповідальності", – наголосила вона.

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Що передувало: 5 травня стало відомо, що в Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія. СБУ підозрює його за двома статтями КК: ст. 111 (Державна зрада) і ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Пізніше суд в Іспанії відпустив Шарія під підписку про невиїзд до тих пір, поки Україна не попросить про його екстрадицію.

Теми: ВенедіктоваШарійІспанія
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