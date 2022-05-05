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Україна та Ізраїль обурені антисемітськими заявами Лаврова: має публічно вибачитися

Світлана КізіловаЧетвер, 5 травня 2022, 17:48
Україна та Ізраїль обурені антисемітськими заявами Лаврова: має публічно вибачитися
Сергій Лавров, фото getty images

Глави МЗС України та Ізраїлю виказали обурення заявами Сергія Лаврова, які є антисемітськими. Тепер від очільника російського зовнішньополітичного відомства чекають офіційних вибачень.

Джерело: Дмитро Кулеба у Twitter

Пряма мова: "Ми з главою ізраїльської дипломатії Яіром Лапідом обидва обурені антисемітськими заявами російського міністра. Я наголосив: антисемітизм серед російських еліт має давню історію. Єдиний вихід для Лаврова — публічно вибачитися перед усіма євреями. Антисемітизм не може толеруватися".

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Передісторія: 2 травня Лавров заявив, що той факт, що український президент Володимир Зеленський за національністю – єврей, нібито не означає, що в Україні не може бути "масового нацизму". Бо, за його словами, "найбільшими антисемітами якраз є євреї", наприклад фюрер нацистської Німеччини Адольф Гітлер. Після цього російського посла в Ізраїлі викликали для вручення "ноти протесту", а міністр закордонних справ Яїр Лапід закликав Лаврова негайно принести вибачення.

Головний рабин РФ Берл Лазар був шокований заявами російського міністра Сергія Лаврова про те, що "євреї є найбільш запеклими антисемітами", і закликав його публічно перепросити за такі слова.

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Теми: ІзраїльЛавровКулеба Дмитроскандал
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