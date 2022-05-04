Головний рабин Росії закликав Лаврова вибачитися за слова про Гітлера

берл лазар (ліворуч) і путін (праворуч) у 2019 році. фото ілюстративне: getty images

Головний рабин Росії Берл Лазар шокований заявами російського міністра Сергія Лаврова про те, що "євреї є найбільш запеклими антисемітами", і закликав його публічно перепросити за ці слова.

Джерело: Jewish Telegraphic Association з коментарем Лазара

Пряма мова Лазара: "Я не вважаю себе уповноваженим давати поради голові російської дипломатії, але було би непогано, якби він вибачився перед євреями і просто визнав свою помилку.

Я думаю, після такого інцидент можна було би вважати усунутим і перегорнути сторінку".

Деталі: Рабин додав, що не поділяє думку про ототожнення дій російської влади в Україні з діями радянської армії під час Другої світової війни.

Він пояснив, що звинувачення українців у "неонацизмі" з боку російської влади применшує подвиг і героїзм тих радянських військових, які звільнили концтабір Аушвіц і встановили червоний "прапор перемоги" над Райхстаґом у Берліні.

Довідково: Лазаря вважають наближеним до російського президента Володимира Путіна. Він очолює Федерацією єврейських громад Росії – об’єднання, що пов’язане з напрямом любавицького хасидизму.

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