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Головний рабин Росії закликав Лаврова вибачитися за слова про Гітлера

Денис КарловськийСереда, 4 травня 2022, 17:10
Головний рабин Росії закликав Лаврова вибачитися за слова про Гітлера
берл лазар (ліворуч) і путін (праворуч) у 2019 році. фото ілюстративне: getty images

Головний рабин Росії Берл Лазар шокований заявами російського міністра Сергія Лаврова про те, що "євреї є найбільш запеклими антисемітами", і закликав його публічно перепросити за ці слова.

Джерело: Jewish Telegraphic Association з коментарем Лазара

Пряма мова Лазара: "Я не вважаю себе уповноваженим давати поради голові російської дипломатії, але було би непогано, якби він вибачився перед євреями і просто визнав свою помилку.

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Я думаю, після такого інцидент можна було би вважати усунутим і перегорнути сторінку".

Деталі: Рабин додав, що не поділяє думку про ототожнення дій російської влади в Україні з діями радянської армії під час Другої світової війни. 

Він пояснив, що звинувачення українців у "неонацизмі" з боку російської влади применшує подвиг і героїзм тих радянських військових, які звільнили концтабір Аушвіц і встановили червоний "прапор перемоги" над Райхстаґом у Берліні.

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Довідково: Лазаря вважають наближеним до російського президента Володимира Путіна. Він очолює Федерацією єврейських громад Росії – об’єднання, що пов’язане з напрямом любавицького хасидизму.

Передісторія:

  • 2 травня Лавров заявив, що той факт, що український президент Володимир Зеленський є за національністю євреєм не означає, що в Україні не може бути "масового нацизму", бо, за його словами, "найбільшими антисемітами якраз є євреї", наприклад фюрер нацистської Німеччини Адольф Гітлер. Російського посла в Ізраїлі викликали для вручення "ноти протесту", а міністр закордонних справ Яїр Лапід закликав Лаврова негайно принести вибачення.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував слова Лаврова, що такі коментарі є глибоко образливими як для Зеленського й України, так і для Ізраїля та єврейського народу. Німецький уряд назвав ці коментарі Лаврова "абсурдною пропагандою".
  • Сам Зеленський звернувся до влади Ізраїлю і запитав, чи залишиться в Москві ізраїльський посол після кричущого антисемітизму російської влади.
  • 4 квітня речниця МЗС Росії Марія Захарова погіршила скандал заявою, що в Маріуполі пліч-о-пліч із "націоналістичними батальйонами Азов" воюють ізраїльські найманці.
  • Російські опозиційні журналісти зі своїх джерел у Кремлі встановили, що російський президент Володимир Путін припинив наполягати на "денацифікації" України після того, як російські провладні соціологи із закритих досліджень громадської думки з’ясували, що пересічні росіяни не розуміють суті цього слова.

Теми: євреїІзраїльЛавровРосія
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