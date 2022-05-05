У Держдумі РФ запевняють, що мобілізації не буде, як і першого ядерного удару
Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін запевняє, що мобілізації в Росії не очікується і що ядерний удар з боку РФ можливий лише як відповідь.
Джерело: Володін в ефірі радіо "Комсомольська правда", повідомляє Інтерфакс
Пряма мова на запитання, чи може бути мобілізація в Росії: "Ні. Ні. Я вам в ефірі і без ефіру скажу це".
Деталі: Володін також запевнив, що ядерний удар з боку РФ можливий тільки як відповідь.
"Щодо Російської Федерації, ви знаєте, у нас це закладено тільки як можливість відповіді на завданий удар... У нас це тільки відповідь, це тільки в рамках оборони, якщо завдадуть – ми відповімо", – сказав він.
Глава Держдуми також натякнув на необхідність проведення "референдумів" на заході України щодо приєднання українських територій до сусідніх країн.
Він заявив, що у 2014 році Крим "від'єднався від України", а так звані "ДНР" та "ЛНР" нібито "ухвалили рішення вийти зі складу України та стати самостійними".
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"Ви бачите сьогодні процеси, що відбуваються на західній частині України, багато людей отримали паспорти громадян Польщі, Угорщини, карту поляка. Які вони рішення ухвалять? Може, теж захочуть жити у складі інших держав, а не в Україні? Тому що тут це питання вже лежить у площині ухвалення рішення людей", – сказав Володін.
Передісторія:
- За даними української розвідки, Росія готується оголосити відкриту мобілізацію 9 травня.
- Водночас CNN із посиланням на чиновників США та Заходу повідомило, що президент Росії Володмир Путін замість так званої "спеціальної військової операції" 9 травня може офіційно оголосити війну в Україні.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав нісенітницею повідомлення про те, що 9 травня в Росії може бути оголошено мобілізацію.
- Перед тим, як розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, представники російської влади неодноразово заявляли, що РФ "ні на кого нападати не збирається".