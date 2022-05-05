Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Держдумі запевняють, що мобілізації в Росії не буде

Катерина ТищенкоЧетвер, 5 травня 2022, 21:53
У Держдумі запевняють, що мобілізації в Росії не буде
В'ячеслав Володін, Getty Images

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін запевняє, що мобілізації в Росії не очікується і що ядерний удар з боку РФ можливий лише як відповідь.

Джерело: Володін в ефірі радіо "Комсомольська правда", повідомляє Інтерфакс

Пряма мова на запитання, чи може бути мобілізація в Росії: "Ні. Ні. Я вам в ефірі і без ефіру скажу це".

Реклама:

Деталі: Володін також запевнив, що ядерний удар з боку РФ можливий тільки як відповідь.

"Щодо Російської Федерації, ви знаєте, у нас це закладено тільки як можливість відповіді на завданий удар... У нас це тільки відповідь, це тільки в рамках оборони, якщо завдадуть – ми відповімо", – сказав він.

Глава Держдуми також натякнув на необхідність проведення "референдумів" на заході України щодо приєднання українських територій до сусідніх країн.

ВІДЕО ДНЯ

Він заявив, що у 2014 році Крим "від'єднався від України", а так звані "ДНР" та "ЛНР" нібито "ухвалили рішення вийти зі складу України та стати самостійними".

"Ви бачите сьогодні процеси, що відбуваються на західній частині України, багато людей отримали паспорти громадян Польщі, Угорщини, карту поляка. Які вони рішення ухвалять? Може, теж захочуть жити у складі інших держав, а не в Україні? Тому що тут це питання вже лежить у площині ухвалення рішення людей", – сказав Володін.

Передісторія:

  • За даними української розвідки, Росія готується оголосити відкриту мобілізацію 9 травня.
  • Водночас CNN із посиланням на чиновників США та Заходу повідомило, що президент Росії Володмир Путін замість так званої "спеціальної військової операції" 9 травня може офіційно оголосити війну в Україні.
  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав нісенітницею повідомлення про те, що 9 травня в Росії може бути оголошено мобілізацію.
  • Перед тим, як розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, представники російської влади неодноразово заявляли, що РФ "ні на кого нападати не збирається".

Теми: Росіямобілізаціяядерна зброясепаратизм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Росія
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: