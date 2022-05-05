Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін запевняє, що мобілізації в Росії не очікується і що ядерний удар з боку РФ можливий лише як відповідь.

Джерело: Володін в ефірі радіо "Комсомольська правда", повідомляє Інтерфакс

Пряма мова на запитання, чи може бути мобілізація в Росії: "Ні. Ні. Я вам в ефірі і без ефіру скажу це".

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Деталі: Володін також запевнив, що ядерний удар з боку РФ можливий тільки як відповідь.

"Щодо Російської Федерації, ви знаєте, у нас це закладено тільки як можливість відповіді на завданий удар... У нас це тільки відповідь, це тільки в рамках оборони, якщо завдадуть – ми відповімо", – сказав він.

Глава Держдуми також натякнув на необхідність проведення "референдумів" на заході України щодо приєднання українських територій до сусідніх країн.

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Він заявив, що у 2014 році Крим "від'єднався від України", а так звані "ДНР" та "ЛНР" нібито "ухвалили рішення вийти зі складу України та стати самостійними".

"Ви бачите сьогодні процеси, що відбуваються на західній частині України, багато людей отримали паспорти громадян Польщі, Угорщини, карту поляка. Які вони рішення ухвалять? Може, теж захочуть жити у складі інших держав, а не в Україні? Тому що тут це питання вже лежить у площині ухвалення рішення людей", – сказав Володін.

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