Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Держдумі РФ запевняють, що мобілізації не буде, як і першого ядерного удару

Катерина ТищенкоЧетвер, 5 травня 2022, 21:53
В'ячеслав Володін, Getty Images

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін запевняє, що мобілізації в Росії не очікується і що ядерний удар з боку РФ можливий лише як відповідь.

Джерело: Володін в ефірі радіо "Комсомольська правда", повідомляє Інтерфакс

Пряма мова на запитання, чи може бути мобілізація в Росії: "Ні. Ні. Я вам в ефірі і без ефіру скажу це".

Деталі: Володін також запевнив, що ядерний удар з боку РФ можливий тільки як відповідь.

"Щодо Російської Федерації, ви знаєте, у нас це закладено тільки як можливість відповіді на завданий удар... У нас це тільки відповідь, це тільки в рамках оборони, якщо завдадуть – ми відповімо", – сказав він.

Глава Держдуми також натякнув на необхідність проведення "референдумів" на заході України щодо приєднання українських територій до сусідніх країн.

Він заявив, що у 2014 році Крим "від'єднався від України", а так звані "ДНР" та "ЛНР" нібито "ухвалили рішення вийти зі складу України та стати самостійними".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

ВІДЕО ДНЯ

"Ви бачите сьогодні процеси, що відбуваються на західній частині України, багато людей отримали паспорти громадян Польщі, Угорщини, карту поляка. Які вони рішення ухвалять? Може, теж захочуть жити у складі інших держав, а не в Україні? Тому що тут це питання вже лежить у площині ухвалення рішення людей", – сказав Володін.

Передісторія:

  • За даними української розвідки, Росія готується оголосити відкриту мобілізацію 9 травня.
  • Водночас CNN із посиланням на чиновників США та Заходу повідомило, що президент Росії Володмир Путін замість так званої "спеціальної військової операції" 9 травня може офіційно оголосити війну в Україні.
  • Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав нісенітницею повідомлення про те, що 9 травня в Росії може бути оголошено мобілізацію.
  • Перед тим, як розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, представники російської влади неодноразово заявляли, що РФ "ні на кого нападати не збирається".

Теми: Росіямобілізаціяядерна зброясепаратизм
Головне сьогодні

Зведення Генштабу: Росіяни продовжують блокувати "Азовсталь", поновили штурм

В усіх країнах ЄС більшість підтримує вступ України, окрім Угорщини — опитування

NYT: Розвідка США допомогла Україні потопити "Москву"

Буш порівняв Зеленського з Черчиллем

ВІДЕОШарій визнав, що не дотягує до Ассанжа, а також буцімто знав про підготовку своєї депортації

Шольц та Байден обіцяють не визнавати спроби перегляду кордонів України

Усі новини...
Росія
Офіс генпрокурора опублікував підозри Шойгу і Ко
Ізраїль та російсько-українська війна
Лукашенко запевняє, що Білорусь не братиме участі у війні проти України
Останні новини
06:40
Зведення Генштабу: Росіяни продовжують блокувати "Азовсталь", поновили штурм
06:15
США: Поки ніщо не вказує на те, що Білорусь збирається воювати в Україні
05:50
Пентагон: Більшість військ РФ відійшли від Маріуполя
05:30
В усіх країнах ЄС більшість підтримує вступ України, окрім Угорщини — опитування
05:00
ВООЗ: 15 мільйонів людей у світі померли через COVID-19
04:50
Генсек ООН про війну в Україні: Безглузда і нещадна
04:25
NYT: Розвідка США допомогла Україні потопити "Москву"
04:05
Речницею Білого дому вперше стала афроамериканка і представниця ЛГБТ
03:01
Росіяни знищили фермерські господарства в громаді на Харківщині, тепер там не буде посівної
02:00
Картина Примаченко пішла з молотка за пів мільйона доларів, кошти передадуть ЗСУ
Усі новини...