Патріарх Кирил закликав молитися, "щоб не було глобальної війни"

Глава Московського патріархату Кирило закликав молитися, щоб не почалася глобальна війна.

Джерело: Кирил, якого цитує "РИА Новости"

Деталі: Патріарх у храмі Христа Спасителя закликав молитися про те, щоб "Бог захистив Росію від внутрішніх та зовнішніх ворогів", і щоб не розпочалася глобальна війна.

Він також назвав цей період для Росії "важким, небезпечним та доленосним".

Довідково: Патріарх підтримує війну проти України.

Нагадаємо: Європейський Союз планує запровадити санкції проти глави Російської православної церкви Кирила.

Раніше Кирил заявляв, що Росія ніколи ні на кого не нападала.