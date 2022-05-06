Патріарх Кирил закликав молитися, "щоб не було глобальної війни"
П'ятниця, 6 травня 2022, 14:08
Глава Московського патріархату Кирил закликав молитися, щоб не почалася глобальна війна.
Джерело: Кирил, якого цитує "РИА Новости"
Деталі: Патріарх у храмі Христа Спасителя закликав молитися про те, щоб "Бог захистив Росію від внутрішніх та зовнішніх ворогів", і щоб не розпочалася глобальна війна.
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Він також назвав цей період для Росії "важким, небезпечним та доленосним".
Довідково: Патріарх підтримує війну проти України.
Нагадаємо: Європейський Союз планує запровадити санкції проти глави Російської православної церкви Кирила.
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Раніше Кирил заявляв, що Росія ніколи ні на кого не нападала.