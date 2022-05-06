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Патріарх Кирил закликав молитися, "щоб не було глобальної війни"

Роман ПетренкоП'ятниця, 6 травня 2022, 14:08
Патріарх Кирил закликав молитися, щоб не було глобальної війни
фото риа новости

Глава Московського патріархату Кирил закликав молитися, щоб не почалася глобальна війна.

Джерело: Кирил, якого цитує "РИА Новости"

Деталі: Патріарх у храмі Христа Спасителя закликав молитися про те, щоб "Бог захистив Росію від внутрішніх та зовнішніх ворогів", і щоб не розпочалася глобальна війна.

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Він також назвав цей період для Росії "важким, небезпечним та доленосним".

Довідково: Патріарх підтримує війну проти України.

Нагадаємо: Європейський Союз планує запровадити санкції проти глави Російської православної церкви Кирила.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Кирил заявляв, що Росія ніколи ні на кого не нападала.

Теми: Росіяпропагандавійна
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