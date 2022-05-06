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У Броварах до кінця війни заборонили Московський патріархат

Роман ПетренкоП'ятниця, 6 травня 2022, 15:24
МИТРОПОЛИТ ОНУФРІЙ, ФОТО: УПЦ

Броварська міська рада призупинила на час війни діяльність церкви московського патріархату на території громади.

Джерело: мер міста Ігор Сапожко у Facebook

Пряма мова Сапожка: "Московський патріархат під забороною!

Щойно рішенням сесії Броварської міської ради було призупинено діяльність Української Православної Церкви (московського патріархату) на території громади.

Це означає, що буде встановлено охорону об'єктів нерухомості церковний громад УПЦ МП і введено особливий режим їхньої роботи. Під забороною будуть проведення зборів, мітингів, ходів та всіх інших масових заходів".

Деталі: Він уточнив, що термін дії заборони - на весь період воєнного стану.

Нагадаємо: Раніше МП заборонили у Конотопі.

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Теми: релігіяБроваривійна
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