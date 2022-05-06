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У Броварах до кінця війни заборонили Московський патріархат

Роман ПетренкоП'ятниця, 6 травня 2022, 15:24
У Броварах до кінця війни заборонили Московський патріархат
МИТРОПОЛИТ ОНУФРІЙ, ФОТО: УПЦ

Броварська міська рада призупинила на час війни діяльність церкви московського патріархату на території громади.

Джерело: мер міста Ігор Сапожко у Facebook

Пряма мова Сапожка: "Московський патріархат під забороною!

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Щойно рішенням сесії Броварської міської ради було призупинено діяльність Української Православної Церкви (московського патріархату) на території громади.

Це означає, що буде встановлено охорону об'єктів нерухомості церковний громад УПЦ МП і введено особливий режим їхньої роботи. Під забороною будуть проведення зборів, мітингів, ходів та всіх інших масових заходів".

Деталі: Він уточнив, що термін дії заборони - на весь період воєнного стану.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Раніше МП заборонили у Конотопі.

Глава Московського патріархату Кирило закликав молитися, щоб не почалася глобальна війна.

Теми: релігіяБроваривійна
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