У Броварах до кінця війни заборонили Московський патріархат

Броварська міська рада призупинила на час війни діяльність церкви московського патріархату на території громади.

Джерело: мер міста Ігор Сапожко у Facebook

Пряма мова Сапожка: "Московський патріархат під забороною!

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Щойно рішенням сесії Броварської міської ради було призупинено діяльність Української Православної Церкви (московського патріархату) на території громади.

Це означає, що буде встановлено охорону об'єктів нерухомості церковний громад УПЦ МП і введено особливий режим їхньої роботи. Під забороною будуть проведення зборів, мітингів, ходів та всіх інших масових заходів".

Деталі: Він уточнив, що термін дії заборони - на весь період воєнного стану.

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Нагадаємо: Раніше МП заборонили у Конотопі.

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