Росіяни не вірять у покарання за свої воєнні злочини – Зеленський

Президент Володимир Зеленський твердить, що Росія не боїться покарання за скоєні воєнні злочини, бо сподівається на імунітет через володіння ядерною зброєю.

Джерело: виступ президента для фахівців Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House

Пряма мова Зеленського: "Чому Росія все це робить? Тому що там думають: якщо для них і настане відповідальність за такі злочини, то хіба що через десятиліття.

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Вони просто не вірять, що міжнародна спільнота здатна притягнути до відповідальності за воєнні злочини тих, хто має ядерну зброю".

Деталі: Президент наголосив, що між Росію та західною цивілізацією, включно з Україною, існують неусувні відмінності в цінностях. За його словами, російські окупанти в Україні, вбиваючи, ґвалтуючи й катуючи українців, засвідчили, що "вони ненавидять саме життя, все живе".

Зеленський підкреслив, що Росія показала, що зневажає всі міжнародні конвенції, системи міжнародного права, захисту прав людини, недоторканності державних кордонів і суверенітету.

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Тому, на його думку, західні партнери України повинні об’єднати зусилля та пришвидшити міжнародні розслідування та суди щодо покарання воєнних злочинців Росії. Хоча президент визнав, що правосуддя в міжнародному праві зазвичай не відбувається швидко.

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