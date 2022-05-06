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Росіяни не вірять у покарання за свої воєнні злочини – Зеленський

Денис КарловськийП'ятниця, 6 травня 2022, 19:32
президент володимир зеленський у бучі 4 квітня. фото: пресслужба опу

Президент Володимир Зеленський твердить, що Росія не боїться покарання за скоєні воєнні злочини, бо сподівається на імунітет через володіння ядерною зброєю.

Джерело: виступ президента для фахівців Королівського інституту міжнародних відносин Chatham House

Пряма мова Зеленського: "Чому Росія все це робить? Тому що там думають: якщо для них і настане відповідальність за такі злочини, то хіба що через десятиліття.

Вони просто не вірять, що міжнародна спільнота здатна притягнути до відповідальності за воєнні злочини тих, хто має ядерну зброю".

Деталі: Президент наголосив, що між Росію та західною цивілізацією, включно з Україною, існують неусувні відмінності в цінностях. За його словами, російські окупанти в Україні, вбиваючи, ґвалтуючи й катуючи українців, засвідчили, що "вони ненавидять саме життя, все живе".

Зеленський підкреслив, що Росія показала, що зневажає всі міжнародні конвенції, системи міжнародного права, захисту прав людини, недоторканності державних кордонів і суверенітету.

Тому, на його думку, західні партнери України повинні об’єднати зусилля та пришвидшити міжнародні розслідування та суди щодо покарання воєнних злочинців Росії. Хоча президент визнав, що правосуддя в міжнародному праві зазвичай не відбувається швидко.

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Передісторія:

  • У шістьох європейських країнах прокуратура розпочала власні розслідування воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями армії РФ. У разі доведення їх провини, ці країни можуть клопотати про екстрадицію й розшук злочинців.
  • Тіла вбитих і закатованих українців у Бучі будуть оглядати та аналізувати судмедексперти з Франції, які допоможуть українським слідчим у встановленні всіх обставин тортур і вбивств російськими окупантами.
  • У березні прокурори Міжнародного кримінального суду розпочали роботу щодо збору доказів воєнних злочинів для суду над російськими окупантами в майбутньому.

Теми: ЗеленськийРосіявійнаГаазький трибунал
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