Шість країн Європи почали розслідувати російські воєнні злочини

Шість європейських країн почали розслідувати кримінальні справи щодо воєнних злочинів Росії під час нападу на Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написала генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Вже 6 країн почали розслідування воєнних злочинів РФ: Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина, Швеція. Ми тісно співпрацюємо з ними, щоб пришвидшити обмін інформацією та доказами", - написала Венедіктова.

Already 6 countries have opened criminal cases in relation to Russian war crimes: Estonia 🇪🇪, Lithuania 🇱🇹, Germany 🇩🇪, Poland 🇵🇱, Slovakia 🇸🇰, Sweden 🇸🇪. We work closely with them to facilitate exchange of information and evidence. #StandWithUkriane