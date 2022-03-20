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Шість країн Європи почали розслідувати російські воєнні злочини

Неділя, 20 березня 2022, 21:11

Шість європейських країн почали розслідувати кримінальні справи щодо воєнних злочинів Росії під час нападу на Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написала генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Вже 6 країн почали розслідування воєнних злочинів РФ: Естонія, Литва, Німеччина, Польща, Словаччина, Швеція. Ми тісно співпрацюємо з ними, щоб пришвидшити обмін інформацією та доказами", - написала Венедіктова.

16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України.

Речник президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не збирається виконувати перше рішення Міжнародного суду ООН щодо війни в Україні.

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У МЗС України відповіли, що в такому разі Росія повинна відмовитися від усіх прав за Статутом ООН, насамперед права вето в Радбезі, а також імунітетів.

Детальніше читайте у статті - Перше рішення з Гааги: що означає наказ Суду ООН у справі проти Росії щодо "геноциду"

Теми: війнаРосіяЄСгеноцид
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