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Воєнні злочини РФ: Франція направила в Бучу слідчих та ДНК-лабораторію

Світлана КізіловаВівторок, 12 квітня 2022, 19:37
Воєнні злочини РФ: Франція направила в Бучу слідчих та ДНК-лабораторію
ЕКСГУМАЦІЯ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ПОХОВАНИХ У БРАТСЬКІЙ МОГИЛІ. ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Французькі експерти прибули до України для допомоги у розслідуванні воєнних злочинів Росії у Київський області.

Джерело: Офіс Генерального прокурора у Telegram

Деталі: Генпрокурор Ірина Венедіктова під час спільної роботи у Бучі на Київщині розповіла, що місія французьких експертів допомагатиме розслідувати воєнні злочини РФ.

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Пряма мова: "Представники правоохоронних органів Франції приєдналися до нашого фронту справедливості. Колеги із французької жандармерії та медичної служби Збройних Сил Французької Республіки прибули до України, щоб допомогти у розслідуванні вбивств російськими військовими людей на Київщині.

Місія приїхала із ДНК-лабораторією та  необхідним обладнанням для організації огляду тіл та впізнання. Вона працюватиме в Україні упродовж 15 днів.

Зібрані нами спільно з колегами докази будуть використовуватися у національних розслідуваннях, а також можуть бути передані до Міжнародного кримінального суду".

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Деталі: Йдеться, зокрема, про звірства російських окупантів у Бучі. Там вже завершилась ексгумація 49 тіл із великої тимчасової могили біля місцевого храму. Поруч знайшли ще три поховання із 6 тілами.

Як повідомила Генпрокурор, в одному з них – за попередніми даними, мати і двоє дітей 4 і 11 років.

Наразі із свідчень вважається, що їхній автомобіль був розстріляний і жінка з дітьми повністю згоріли.

Пряма мова: "Російські війська діють за тактикою випаленої землі - винищують все живе на своєму шляху. Ці невинні жертви - черговий доказ їхніх звірств, про які ми кричимо світові і які тихо, скурпульозно і професійно намагаємось розслідувати, щоб притягнути до відповідальності кожного воєнного злочинця з РФ".

Нагадаємо: 13 квітня почнеться розкопка ще одного великого поховання поруч із церквою в Бучі. За попередніми даними, там від 40 до 60 тіл загиблих.

До роботи приєднаються і французькі колеги. У складі групи судово-медичні експерти, експерти з балістики, експерти з питань ДНК-аналізу, експерт з дактилоскопіювання, вибухотехнік, експерт огляду місця злочину та помічники слідчих.

У Бучі вже виявили 403 тіла вбитих і закатованих людей, які загинули під час окупації міста російською армією.

Теми: ФранціявійнаБучаРосія
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