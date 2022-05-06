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З "Азовсталі" евакуювали 50 цивільних – Верещук

Катерина ТищенкоП'ятниця, 6 травня 2022, 21:32
З Азовсталі евакуювали 50 цивільних – Верещук
Ірина Верещук, фото МінТОТ

У п’ятницю з "Азовсталі" в Маріуполі було евакуйовано 50 жінок, дітей та людей похилого віку.

Джерело: віцепрем’єр Ірина Верещук у Facebook

Дослівно: "Сьогодні ми проводили евакуацію цивільних з Азовсталі. На зворотному шляху мали забрати людей на Порт Сіті. На жаль, не встигли. Бо цілий день колона була вимушена стояти біля "Азовсталі". Там відбувалися бої та інші провокації. Ворог постійно порушував режим припинення вогню. Тому евакуація проходила вкрай повільно.

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Однак, сьогодні нам вдалося витягнути з "Азовсталі" 50 жінок, дітей та людей похилого віку. Завтра зранку ми продовжимо евакуаційну операцію".

Деталі: Верещук зазначила, що за планом о 17:00 на Порт Сіті мають бути автобуси, які відвезуть людей до Безіменного. Там люди з Порт Сіті приєднаються до колони з "Азовсталі", яка наступного дня вирушить до Запоріжжя.

Що передувало: Раніше у п'ятницю кореспонденти міжнародної агенції Reuters підтвердили евакуацію 25 людей, включно з дітьми, з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі в селище Безіменне під контролем російських окупантів.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Удень 6 травня російські окупанти порушили режим припинення вогню на території заводу й обстріляли автівку з українськими військовими, яка виконувала завдання з перевезення цивільних. Один військовий загинув, ще шестеро поранено.
  • Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш та голова Офісу президента Андрій Єрмак зранку 6 травня повідомили, що під час третього етапу евакуації вдалося врятувати майже 500 цивільних із бункерів "Азовсталі", хоча перед цим було відомо про 200 цивільних.

Теми: МаріупольевакуаціяВерещук
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