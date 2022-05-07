США нададуть Україні військову допомогу на $150 млн – Пентагон
Міністерство оборони Сполучених Штатів повідомило про надання Україні безпекової допомоги на суму до 150 мільйонів доларів.
Джерело: Міністерство оборони США
Деталі: У відомстві повідомляють, що ця допомога повинна "задовольнити критичні потреби України, оскільки російські війська продовжують наступ на Східній Україні".
До пакету допомоги входять:
- 25 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;
- 3 протиартилерійські системи AN/TPQ-36;
- електронне обладнання для придушення перешкод;
- запчастини до техніки.
За даними Пентагону, Сполучені Штати за президенства Байдена виділили Україні близько 4,5 мільярда доларів безпекової допомоги, у тому числі приблизно 3,8 мільярда доларів з початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Що передувало: УП повідомляла, що Байден найближчими днями підпише новий пакет озброєнь для України на суму щонайменше $100 мільйонів.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив інформацію про новий пакет військової допомоги Україні.