США нададуть Україні військову допомогу на $150 млн – Пентагон

Міністерство оборони Сполучених Штатів повідомило про надання Україні безпекової допомоги на суму до 150 мільйонів доларів.

Джерело: Міністерство оборони США

Деталі: У відомстві повідомляють, що ця допомога повинна "задовольнити критичні потреби України, оскільки російські війська продовжують наступ на Східній Україні".

До пакету допомоги входять:

25 тисяч 155-мм артилерійських снарядів;

3 протиартилерійські системи AN/TPQ-36;

електронне обладнання для придушення перешкод;

запчастини до техніки.

За даними Пентагону, Сполучені Штати за президенства Байдена виділили Україні близько 4,5 мільярда доларів безпекової допомоги, у тому числі приблизно 3,8 мільярда доларів з початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Що передувало: УП повідомляла, що Байден найближчими днями підпише новий пакет озброєнь для України на суму щонайменше $100 мільйонів.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив інформацію про новий пакет військової допомоги Україні.