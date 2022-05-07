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На сході ЗСУ знищили ще 8 танків та понад сотню російських окупантів

Світлана КізіловаСубота, 7 травня 2022, 21:23

Українські захисники у суботу ліквідували 107 росіян-загарбників на сході держави, також були знешкоджені три десятки одиниць ворожої техніки.

Джерело: ОТУ "Схід" у Facebook

Деталі: У повідомлення зазначається, що протягом доби 7 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 7 атак. Водночас українські захисники знищили: 107 росіян особового складу, 8 танків, 1 БТР.

Також "денацифіковано" таку техніку РФ:

БМП – 11,

МТЛБ – 4,

АТТ – 5,

ВІДЕО ДНЯ

БПЛА – 2.

Нагадаємо:

У зведенні Генштабу 7 травня констатується, що противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні бо хоче встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та утримати сухопутний коридор між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Теми: СхідвійнаРосія
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