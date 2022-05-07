На сході ЗСУ знищили ще 8 танків та понад сотню російських окупантів
Українські захисники у суботу ліквідували 107 росіян-загарбників на сході держави, також були знешкоджені три десятки одиниць ворожої техніки.
Джерело: ОТУ "Схід" у Facebook
Деталі: У повідомлення зазначається, що протягом доби 7 травня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 7 атак. Водночас українські захисники знищили: 107 росіян особового складу, 8 танків, 1 БТР.
Також "денацифіковано" таку техніку РФ:
БМП – 11,
МТЛБ – 4,
АТТ – 5,
БПЛА – 2.
Нагадаємо:
У зведенні Генштабу 7 травня констатується, що противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні бо хоче встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та утримати сухопутний коридор між зазначеними територіями та окупованим Кримом.