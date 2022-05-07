Росія анонсує на 8 травня ракетні удари по західних областях, які начебто "готує Україна"
Російські окупанти "анонсували" 8 травня обстріл "Точкою-У" скупчення людей у Львівській та Волинській областях.
Джерело: Міжвідомчий координаційний штаб РФ
Дослівно: "8 травня в ході Дня пам'яті та примирення в західних районах країни, що відзначається в Україні, "київський режим" планує здійснити чергові витончені провокації із загибеллю мирних громадян для подальшого звинувачення ЗС Росії в невиборчих ракетних ударах.
З цією метою підрозділи ЗСУ завдадуть ударів ОТР "Точка-У" по місцях скупчення людей у населених пунктах Львівської та Волинської областей, як це вже було на залізничному вокзалі у Краматорську".
Деталі: Окупанти не забули додати, що "дані провокації" українська влада готує зі схвалення "західних кураторів".
Крім того, росіяни зізналися у ще одному злочині.
Зокрема, у "населених пунктах Сіверськ і Серебрянка в Донецькій області" росіяни "на бронетехніці зі знаком "Z" обстрілювали приватні будинки, насильно забирали у людей цінні речі та особисті автомобілі, а тих, хто чинив найменший опір мирним громадянам, піддавали фізичному насильству".
У РФ пишуть, що насправді все це були "переодягнені у російську форму бойовики нацбатальйонів".
Також, у РФ повідомили, всі акти мародерства зафіксували іноземні та українські журналісти, тому варто чекати на нові факти російських злочинів в українських та світових ЗМІ.
Нагадаємо:
- Вранці 8 квітня російські окупанти атакували ракетами залізничний вокзал у Краматорську. За попередніми даними, внаслідок ракетного обстрілу в Краматорську загинули 50 людей, з яких 5 дітей.
- Перед ударом російські телеграм-канали поширювали інформацію, що окупанти обстріляли вокзал у Краматорську, бо там "націоналісти".
- Коли стало відомо, що там були цивільні, окупанти видалили цю інформацію із соцмереж.