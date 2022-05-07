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Росія анонсує на 8 травня ракетні удари по західних областях, які начебто "готує Україна"

Альона Мазуренко Субота, 7 травня 2022, 22:09
Росія анонсує на 8 травня ракетні удари по західних областях, які начебто готує Україна
обстріл вокзалу у Краматорську

Російські окупанти "анонсували" 8 травня обстріл "Точкою-У" скупчення людей у ​​Львівській та Волинській областях.

Джерело: Міжвідомчий координаційний штаб РФ

Дослівно: "8 травня в ході Дня пам'яті та примирення в західних районах країни, що відзначається в Україні, "київський режим" планує здійснити чергові витончені провокації із загибеллю мирних громадян для подальшого звинувачення ЗС Росії в невиборчих ракетних ударах.

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З цією метою підрозділи ЗСУ завдадуть ударів ОТР "Точка-У" по місцях скупчення людей у ​​населених пунктах Львівської та Волинської областей, як це вже було на залізничному вокзалі у Краматорську".

Деталі: Окупанти не забули додати, що "дані провокації" українська влада готує зі схвалення "західних кураторів".

Крім того, росіяни зізналися у ще одному злочині.

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Зокрема, у "населених пунктах Сіверськ і Серебрянка в Донецькій області" росіяни "на бронетехніці зі знаком "Z" обстрілювали приватні будинки, насильно забирали у людей цінні речі та особисті автомобілі, а тих, хто чинив найменший опір мирним громадянам, піддавали фізичному насильству".

У РФ пишуть, що насправді все це були "переодягнені у російську форму бойовики нацбатальйонів".

Також, у РФ повідомили, всі акти мародерства зафіксували іноземні та українські журналісти, тому варто чекати на нові факти російських злочинів в українських та світових ЗМІ.

Нагадаємо: 

  • Вранці 8 квітня російські окупанти атакували ракетами залізничний вокзал у Краматорську. За попередніми даними, внаслідок ракетного обстрілу в Краматорську загинули 50 людей, з яких 5 дітей.
  • Перед ударом російські телеграм-канали поширювали інформацію, що окупанти обстріляли вокзал у Краматорську, бо там "націоналісти". 
  • Коли стало відомо, що там були цивільні, окупанти видалили цю інформацію із соцмереж.

Теми: обстрілРосіявійна
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