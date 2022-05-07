Росія анонсує на 8 травня ракетні удари по західних областях, які начебто "готує Україна"

Російські окупанти "анонсували" 8 травня обстріл "Точкою-У" скупчення людей у ​​Львівській та Волинській областях.

Джерело: Міжвідомчий координаційний штаб РФ

Дослівно: "8 травня в ході Дня пам'яті та примирення в західних районах країни, що відзначається в Україні, "київський режим" планує здійснити чергові витончені провокації із загибеллю мирних громадян для подальшого звинувачення ЗС Росії в невиборчих ракетних ударах.

Реклама:

З цією метою підрозділи ЗСУ завдадуть ударів ОТР "Точка-У" по місцях скупчення людей у ​​населених пунктах Львівської та Волинської областей, як це вже було на залізничному вокзалі у Краматорську".

Деталі: Окупанти не забули додати, що "дані провокації" українська влада готує зі схвалення "західних кураторів".

Крім того, росіяни зізналися у ще одному злочині.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, у "населених пунктах Сіверськ і Серебрянка в Донецькій області" росіяни "на бронетехніці зі знаком "Z" обстрілювали приватні будинки, насильно забирали у людей цінні речі та особисті автомобілі, а тих, хто чинив найменший опір мирним громадянам, піддавали фізичному насильству".

У РФ пишуть, що насправді все це були "переодягнені у російську форму бойовики нацбатальйонів".

Також, у РФ повідомили, всі акти мародерства зафіксували іноземні та українські журналісти, тому варто чекати на нові факти російських злочинів в українських та світових ЗМІ.

Нагадаємо: