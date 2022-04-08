Внаслідок удару російської "Точки У" по вокзалу Краматорська загинули 50 людей, п'ятеро - діти

За попередніми даними внаслідок ракетного обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську загинули 50 людей.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова: "П’ятдесят загиблих, із них п’ятеро - діти. Таку кількість жертв маємо на цю годину внаслідок удару російських окупаційних військ "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська.

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На цей момент до лікарень було доправлено 98 осіб. Очікуємо, що за медичною допомогою протягом одного-двох днів будуть звертатися й інші постраждалі, тож кількість жертв буде постійно змінюватися".

Деталі: За словами Кириленка, з 98 поранених, які були доправлені до медзакладів, - 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. Дванадцятеро людей померли у лікарні. 38 людей загинули одразу на вокзалі.

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