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Внаслідок удару російської "Точки У" по вокзалу Краматорська загинули 50 людей, п'ятеро - діти

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 квітня 2022, 17:04
Внаслідок удару російської Точки У по вокзалу Краматорська загинули 50 людей, п'ятеро - діти
ілюстрація - Нікіти Тітова

За попередніми даними внаслідок ракетного обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську загинули 50 людей.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Пряма мова: "П’ятдесят загиблих, із них п’ятеро - діти. Таку кількість жертв маємо на цю годину внаслідок удару російських окупаційних військ "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська. 

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На цей момент до лікарень було доправлено 98 осіб. Очікуємо, що за медичною допомогою протягом одного-двох днів будуть звертатися й інші постраждалі, тож кількість жертв буде постійно змінюватися".

Деталі: За словами Кириленка, з 98 поранених, які були доправлені до медзакладів, - 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. Дванадцятеро людей померли у лікарні. 38 людей загинули одразу на вокзалі.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 8 квітня російські окупанти з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська, де близько 4 тисяч людей чекали евакуації.
  • Президент Володимир Зеленський у своїй реакції на новий злочин російських окупантів закликав світ жорстко відреагувати, бо непокаране зло в майбутньому спричинить ще більше страждань.

Теми: Краматорськвійна
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