У Бучі знайшли радіоактивну колбу, вкрадену окупантами на ЧАЕС

Одна з вкрадених російськими військами колб з радіоактивною речовиною, яку ті вивезли з Чорнобильської АЕС під час окупації, знайшлась у Бучі.

Джерело: Енергоатом у Telegram

Деталі: Бучанин виявив знахідку у власному будинку після "гостювання" в ньому російських окупантів. Після цього містянин викликав саперів.

Спеціалісти, які прибули на виклик, вилучили небезпечну ємність та передали на утилізацію.

Пізніше з’ясувалось, що радіаційний фон колби, в якій знаходилась ртуть, значно перевищує норму.

Колба з ЧАЕС, покинута окупантами у Бучі Фото Енергоатому

Нагадаємо:

Росіяни вивезли багато речей з Чорнобильської зони, зокрема, вони обікрали поліцейську дільницю прямо на території Чорнобиля. Там були серед іншого радіоактивні предмети.

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Керівник Енергоатома Петро Котін відвідав одну з ділянок Рудого лісу в Чорнобильській зоні, де російські окупанти копали траншеї і заявив, що їх очікує променева хвороба.