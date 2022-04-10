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Росіян, які копали траншеї у Рудому лісі, чекає променева хвороба – Енергоатом

Альона Мазуренко Неділя, 10 квітня 2022, 00:40
Росіян, які копали траншеї у Рудому лісі, чекає променева хвороба – Енергоатом
Фото: Енергоатом

Керівник Енергоатома Петро Котін відвідав одну з ділянок Рудого лісу в Чорнобильській зоні, де російські окупанти копали траншеї і заявив, що їх очікує променева хвороба. 

Джерело: Енергоатом

Деталі: На місці, де копали окупанти, зафіксували аномально високі показники радіаційного фону.

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Дослівно: "Показник зовнішнього опромінення (гама-фон) в місцях заміру становив 3,2 – 4 мкЗв/год (мікрозівертів на годину), що у 10-15 разів перевищує норму.

Один із показників, що формує внутрішнє опромінення, яке отримали окупанти від поверхні ґрунту (Бета забруднення), у місцях заміру становив по 90 Sr, що у 160 разів більше норми.

Іншим чинником внутрішнього опромінення є Альфа забруднення, яке формується внаслідок розкиданих на цій ділянці Рудого лісу фрагментів опроміненого ядерного палива, графітової кладки тощо. Ці фрагменти зараз розташовані на глибині 40-80 см, окупанти ж копали і глибше".

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Деталі: Повідомляється, що при потраплянні всередину організму такий вид опромінення чинить вплив у десятки й сотні разів потужніший, ніж від гама- та бета-випромінювання.

Таким чином, на всіх окупантів, які майже 30 днів базувалися й копали в Рудому лісі, очікує променева хвороба різних ступенів тяжкості.

 

Теми: ЧорнобильЧАЕСРосіяокупація
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