Росіяни вкрали з Чорнобиля радіоактивні предмети, які поліцейські відбирали у сталкерів
Четвер, 14 квітня 2022, 21:34
Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що російські окупанти, коли тікали з Чорнобиля, обікрали поліцейський відділок, де були радіоактивні предмети.
Джерело: Монастирський в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Багато речей вони вивезли, зокрема, вони обікрали поліцейську дільницю прямо на території Чорнобиля. Там були радіоактивні предмети, які вилучалися у громадян.
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Вони зникли і ми розуміємо, що вони зараз десь знаходяться у посилках з Білорусі в сторону Росії. Не позаздриш тим матерям і дружинам, які отримають такі "подарунки".