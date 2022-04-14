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Росіяни вкрали з Чорнобиля радіоактивні предмети, які поліцейські відбирали у сталкерів

Мазуренко Альона Четвер, 14 квітня 2022, 21:34
ФОТО ДПСУ

Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що російські окупанти, коли тікали з Чорнобиля, обікрали поліцейський відділок, де були радіоактивні предмети. 

Джерело: Монастирський в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Багато речей вони вивезли, зокрема, вони обікрали поліцейську дільницю прямо на території Чорнобиля. Там були радіоактивні предмети, які вилучалися у громадян.

Вони зникли і ми розуміємо, що вони зараз десь знаходяться у посилках з Білорусі в сторону Росії. Не позаздриш тим матерям і дружинам, які отримають такі "подарунки".

 

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Теми: ЧАЕСЧорнобильМонастирськийРосія
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