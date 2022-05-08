У Британії вчать українських військових керувати ЗРК Starstreak

За кордоном українські військові вчаться оперувати британськими переносними ЗРК Starstreak та артилерією 155 калібру, наразі тривають перемовини про підготовку військових пілотів.

Джерело: міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону, "Укрінформ"

Пряма мова: "Британці вже взялися вчити наші ССО оперувати "Старстріками", в Польщі зробили підготовку. Наших взяли, коли ухвалили рішення, що будуть броньовані машини у нас і на "Спартанах" почали вчити наших і технарів, і водіїв, і "Спартани" вже сьогодні їдуть з підготовленими хлопцями. Наші артилеристи вчаться в трьох країнах якраз використовувати 155 калібри як американські, так і французькі… Зараз ми налагодили систему підготовки по інших видах озброєння…

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Я вже веду перемовини, щоб наші пілоти виїжджали на навчання. Тому що прийде час, коли ми почнемо опановувати мінімум А-10, те, що називають "тандерболт", або той самий F-15, F -16, або якісь "Гріпини" шведського виробництва".

Деталі: Як зазначається, на тренінгові курси доцільно брати й готувати українських інструкторів, аби ті своєю чергою навчали українських військових.

Також Резніков нагадав про участь США в озброєні України.

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Пряма мова: "Ленд-ліз - це ще одне підтвердження прийняття рішення у Білому домі, у Капітолії, що вони принципово хочуть бути нашими партнерами у цій перемозі. Це як Друга світова війна - прийняття рішення Америкою вступити у війну проти Гітлера воно, по суті, змінило історію. Тоді Черчилль переконав Сполучені Штати, що вони повинні увійти в цю війну, а сьогодні Володимир Зеленський переконав Сполучені Штати, що вони мають вступити в такий спосіб в цю підтримку".

Нагадаємо: На думку посадовців США, артилерія з Заходу, що наповнила Україну, змінить хід війни з Росією і змусить як РФ, так і Україну "діяти спритніше", аби уникнути серйозних жертв.