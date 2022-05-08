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Зміїний: "Байрактари" знищили три російські катери — "Серна" та "Раптор"

Анастасія КалатурНеділя, 8 травня 2022, 04:50
ФОТО: GETTY

"Байрактари" біля Зміїіного знищили російський десантний катер типу "Серна" та два десантно-штурмові катери типу "Раптор".

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Біля острова Зміїний... влучними атаками "Байрактарів" знищено десантний катер типу "Серна" із ЗРК "Тор", 2 десантно-штурмових катери типу "Раптор".

Деталі: Ще один "Раптор" суттєво ушкоджено. 

Як повідомляється, 46 росіян зі складу екіпажу та десанту відмінусовано від живої сили ворога.

Нагадаємо: 7 травня Міноборони України повідомило, що в районі острова Зміїний за допомогою безпілотника "Байрактар" було вражено десантний катер РФ та два зенітні ракетні комплекси "Тор". Згодом з'явилось відео роботи української авіації по ворогах на Зміїному.

Теми: війнаРосія
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