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Від авіаудару по школі в Білогорівці попередньо 60 загиблих — Луганська ОВА

Анастасія КалатурНеділя, 8 травня 2022, 07:51

Від російського авіаудару по школі в Білогорівці (Луганська область) попередньо загинули 60 людей.

Джерело: голова ОВА Луганщини Сергій Гайдай

Деталі: Евакуйовані з-під завалів 30 осіб, семеро з яких поранені.

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Дослівно: "7 травня в Білогорівці внаслідок російського авіаудару виникли пожежі в будівлі школи на площі близько 300 м кв. та в будинку культури. Пожежу ліквідовували майже чотири години, потім проведено розбирання завалів та, на жаль, знайдені тіла двох загиблих.

Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Російські окупанти скинули потужну авіабомбу на приміщення школи в селі Білогорівка на Луганщині, де від обстрілів ховалося 90 людей.
  • Близько 30 осіб   врятували з-під завалів".
  • Білогорівка є "гарячою точкою" бойових дій упродовж останнього тижня.

Теми: Луганська область
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