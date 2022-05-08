Луганщина: Двое погибших из-за обстрела россиянами школы в Белогоровке

Из-под завалов школы в Белогоровке (Луганская область), на которую россияне сбросили авиабомбу, вытащили тела двух погибших.

Источник: ГСЧС

Детали: Число возможных жертв уточняется.

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В настоящее время работы по разборке завалов приостановлены и продолжатся 8 мая.

Отмечается, что из-за обстрела школы произошел пожар на площади около 300 м кв, он ликвидирован.

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