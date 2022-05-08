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Луганщина: Двое погибших из-за обстрела россиянами школы в Белогоровке

Воскресенье, 8 мая 2022, 00:40

Из-под завалов школы в Белогоровке (Луганская область), на которую россияне сбросили авиабомбу, вытащили тела двух погибших.

Источник: ГСЧС

Детали: Число возможных жертв уточняется.

В настоящее время работы по разборке завалов приостановлены и продолжатся 8 мая.

Отмечается, что из-за обстрела школы произошел пожар на площади около 300 м кв, он ликвидирован.

Предыстория:

  • Российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу на помещение школы в селе Белогоровка на Луганщине, где от обстрелов скрывалось 90 человек.
  • Около 30 человек спасли из-под завалов.
  • Белогоровка является "горячей точкой" боевых действий на протяжении последней недели.

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