Луганщина: Двое погибших из-за обстрела россиянами школы в Белогоровке
Воскресенье, 8 мая 2022, 00:40
Из-под завалов школы в Белогоровке (Луганская область), на которую россияне сбросили авиабомбу, вытащили тела двух погибших.
Источник: ГСЧС
Детали: Число возможных жертв уточняется.
В настоящее время работы по разборке завалов приостановлены и продолжатся 8 мая.
Отмечается, что из-за обстрела школы произошел пожар на площади около 300 м кв, он ликвидирован.
Предыстория:
- Российские оккупанты сбросили мощную авиабомбу на помещение школы в селе Белогоровка на Луганщине, где от обстрелов скрывалось 90 человек.
- Около 30 человек спасли из-под завалов.
- Белогоровка является "горячей точкой" боевых действий на протяжении последней недели.
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