Путін, знищуючи народ України, привітав його з Днем перемоги

Президент Росії Володимир Путін на тлі війни привітав народ України з 77-ю річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні, при цьому він заявив своїм спільникам на Донбасі, що "як і 1945 року, перемога буде за нами".

Джерело: два звернення Путіна, опубліковані на сайті Кремля 8 травня о 12:00

Деталі: У "привітанні лідерам та громадянам іноземних держав" Путін звернувся "до лідерів та громадян Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, також народів Грузії та України".

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Путін відділяв український народ від українського керівництва ще у 2020 році, але зараз його "привітання" зроблено на тлі повномасштабної війни проти України, яка триває понад два місяці, призвела до руйнувань міст та смертей тисяч українців.

Зараз у посланнях до лідерів і народів Путін заявив, що "сьогодні спільний обов'язок – не допустити відродження нацизму, що приніс стільки страждань людям різних країн", а також "зберігати та передавати нащадкам правду про події воєнних років, спільні духовні цінності та традиції братньої дружби".

При цьому Кремль повідомляє, що в "вітальних телеграмах" ватажкам так званих "ДНР" та "ЛНР" Путін заявив, що "сьогодні наші військовослужбовці, як і їхні предки, пліч-о-пліч борються за звільнення рідної землі від нацистської скверни" і висловив упевненість, що "як і 1945 року, перемога буде за нами".

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Крім того, 69-річний Путін звернувся окремо до українських ветеранів Великої Вітчизняної війни, заявивши, що жертви, понесені в ім'я "спільної Перемоги", неможливо забути.

"Сьогодні нацизм знову піднімає голову та намагається насаджувати свої варварські, нелюдські порядки. Наш священний обов'язок – не допустити реваншу ідейних спадкоємців тих, хто був повалений у Великій Вітчизняній війні", – заявив він українським ветеранам Другої світової війни, яку сам називає ВВВ.

Цьому передувало: Держсекретар США Ентоні Блінкен у заяві до 77-ї річниці перемоги над нацистам заявив, що президент Росії Володимир Путін намагається перекрутити історію, щоб виправдати свою неспровоковану і жорстоку війну проти України.

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, якому передували окупація Криму, частини Донбасу та 8 років гібридної війни проти України. Путін називає війну в Україні "спеціальною воєнною операцією" РФ.

Російське керівництво серед цілей війни називало "денацифікацію", вказуючи на своє бажання знищити українську націю, а також "демілітаризацію" – аби Україна не мала армії для захисту своєї державності.