Путін зробив виняток для України й Грузії у привітанні з Днем перемоги

Президент Російської Федерації Володимир Путін привітав із Днем перемоги над нацизмом лідерів країн, що входили до складу СРСР, а в Україні та Грузії адресував привітання лише народам.

Джерело: сайт Кремля про привітання лідерам і громадянам іноземних держав із нагоди "75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні"

Дослівно: "Володимир Путін спрямував вітальні послання лідерам і громадянам Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, а також народам Грузії і України з нагоди 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Президент Росії наголосив, що в наших країнах свято шанують пам'ять героїв, які своєю мужністю на фронті й самовідданою працею в тилу допомогли здобути Перемогу над нацизмом, що стала нашим спільним великим надбанням".

Деталі: Путін також спрямував привітання керівництву і народам Великої Британії, США та Франції – а саме прем'єр-міністру Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борису Джонсону, президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу й президенту Французької Республіки Еммануелю Макрону.

Нагадаємо: Росія чинить агресію проти Грузії та України, підтримуючи сепаратистів на їхніх територіях (збройний конфлікт довкола Південної Осетії у 2008 році; анексія Криму та початок війни на Донбасі у 2014 році).

При цьому Росія в інформаційному просторі намагається представити себе головною переможницею у Другій світовій війні, яку за радянським звичаєм називає "Великою вітчизняною".

Росія планувала пишно відзначати 75-річчя Перемоги, але епідемія COVID-19 та карантин завадили цьому – 9 травня будуть лише авіашоу.

Ще минулого року Кремль планував запросити президента України Володимира Зеленського на святковий парад, але Офіс президента так і не отримав запрошення.

В Україні 8 травня відзначають День пам’яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (вересень 1939-го – вересень 1945 років).

Цього року через епідемію COVID-19 і карантин в Україні не буде масових заходів у ці дні, але прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив місцевій владі відзначити ветеранів війни 1941-1945 років.