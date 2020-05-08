Усі розділи
Укр / Рус

Путін зробив виняток для України й Грузії у привітанні з Днем перемоги

П'ятниця, 8 травня 2020, 15:50

Президент Російської Федерації Володимир Путін привітав із Днем перемоги над нацизмом лідерів країн, що входили до складу СРСР, а в Україні та Грузії адресував привітання лише народам.

Джерело: сайт Кремля про привітання лідерам і громадянам іноземних держав із нагоди "75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні"

Дослівно: "Володимир Путін спрямував вітальні послання лідерам і громадянам Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, а також народам Грузії і України з нагоди 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Президент Росії наголосив, що в наших країнах свято шанують пам'ять героїв, які своєю мужністю на фронті й самовідданою працею в тилу допомогли здобути Перемогу над нацизмом, що стала нашим спільним великим надбанням".

Деталі: Путін також спрямував привітання керівництву і народам Великої Британії, США та Франції – а саме прем'єр-міністру Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борису Джонсону, президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу й президенту Французької Республіки Еммануелю Макрону.

Нагадаємо: Росія чинить агресію проти Грузії та України, підтримуючи сепаратистів на їхніх територіях (збройний конфлікт довкола Південної Осетії у 2008 році; анексія Криму та початок війни на Донбасі у 2014 році).

При цьому Росія в інформаційному просторі намагається представити себе головною переможницею у Другій світовій війні, яку за радянським звичаєм називає "Великою вітчизняною".  

Росія планувала пишно відзначати 75-річчя Перемоги, але епідемія COVID-19 та карантин завадили цьому – 9 травня будуть лише авіашоу.

Ще минулого року Кремль планував запросити президента України Володимира Зеленського на святковий парад, але Офіс президента так і не отримав запрошення.

В Україні 8 травня відзначають День пам’яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (вересень 1939-го – вересень 1945 років) .

Цього року через епідемію COVID-19 і карантин в Україні не буде масових заходів у ці дні, але прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив місцевій владі відзначити ветеранів війни 1941-1945 років.

Українська правда
Теми: ПутінвійнаісторіяУкраїнаГрузія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоДубінський за гроші шукав коріння в Румунії, щоб отримати паспорт ЄС - "Слідство.Інфо"

Зеленський про виклик посла в Грузію через Саакашвілі: Це помилка

фотоЗеленський приїхав на кордон із Росією вшанувати загиблих у Другій світовій

У Києві вперше три смерті від COVID-19 за добу – Кличко

Колишні "азовці" заявляють, що Білецький побив їх через Стерненка

Грузія викликала посла з України для консультацій через призначення Саакашвілі

Усі головні новини...
Путін
Трамп обговорив з Путіним контроль над озброєннями та коронавірус
Путін заборонив військовим РФ користуватися соцмережами та спілкуватися зі ЗМІ
ООС: українські військові знищили двох російських окупантів, ще трьох поранили
Останні новини
16:28
фотоУ Харківських чиновників провели одночасно 20 обшуків
16:26
Польща не планує подальшого послаблення карантину до 18 травня
16:23
За досвідом США: в уряді хочуть контролювати іноземні інвестиції у оборонну сферу
16:11
Влада Мінська відмовила у проведенні акції "Безсмертний полк" через коронавірус
15:59
Фальшива тривога: зараження коронавірусом в уряді Фінляндії не підтвердилось
15:55
Банківська система в Україні надліквідна – Смолій
15:51
Окупанти накрили вогнем позиції ОС під Широкиним: поранено трьох воїнів
15:50
Путін зробив виняток для України й Грузії у привітанні з Днем перемоги
15:33
Мінфін: Без голосування за "антиколомойський" закон переговори з МВФ неможливі
15:27
У Барселоні людям дозволили відпочивати на пляжах у певні години
Усі новини...