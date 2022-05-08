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Харківщина: внаслідок обстрілів 5 людей загинуло, 5 поранено

Денис КарловськийНеділя, 8 травня 2022, 19:15
зруйнований будинок у золочівській громаді. фото: віктор коваленко для суспільне

Через обстріли російських окупантів 8 травня в Харківській області загинуло 5 людей, ще 5 дістали поранення.

Джерело: Харківська обласна військова адміністрація, "Суспільне" з посиланням на голову Золочівської громади Віктора Коваленка

Деталі: Унаслідок обстрілів Богодухова й околиць загинуло 2 людей, а троє поранено.

У Харківському районі через атаки ворога двоє людей поранено, 1 чоловік загинув.

У Калиновому від потрапляння снаряд у будинок загинули два чоловіки. Обстріл села відбувався з боку Козачої Лопані приблизно о 16:00.

Пряма мова Коваленка: "Два чоловіки 71-го і 51-го років народження зайшли в будинок пообідати. І тут прямо в помешкання прилетів снаряд. Обидва загинули".

Деталі: Окупанти гатили з артилерії також із території РФ по селах Уди і Олександрівка.

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В Удах снаряди пошкодили два будинки і сільгосппідприємство. В Олександрівці  зруйновані дві автівки, два гаражі та прибудинкове приміщення.

За словами Коваленка, згодом о 17:30 ворог ще раз обстріляв Олександрівку з гелікоптерів.

Руйнування внаслідок обстрілів росіян у Калиновому
Руйнування внаслідок обстрілів росіян у Калиновому
Фото: віктор коваленко
Пошкоджені будинки в Золочівській громаді внаслідок обстрілів 8 травня
Пошкоджені будинки в Золочівській громаді внаслідок обстрілів 8 травня
Фото: Віктор Коваленко

Передісторія:

  • Американські фахівці Інституту вивчення війни вважають, що найближчим часом українські війська зможуть відтіснити російських окупантів на Харківщині до лінії державного кордону.
  • У ніч проти 8 травня російські загарбники обстрілювали Барвінково, внаслідок чого загинула 83-річна бабуся.

Теми: Харківська областьобстрілРосіявійна
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