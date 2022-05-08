Харківщина: внаслідок обстрілів 5 людей загинуло, 5 поранено
Через обстріли російських окупантів 8 травня в Харківській області загинуло 5 людей, ще 5 дістали поранення.
Джерело: Харківська обласна військова адміністрація, "Суспільне" з посиланням на голову Золочівської громади Віктора Коваленка
Деталі: Унаслідок обстрілів Богодухова й околиць загинуло 2 людей, а троє поранено.
У Харківському районі через атаки ворога двоє людей поранено, 1 чоловік загинув.
У Калиновому від потрапляння снаряд у будинок загинули два чоловіки. Обстріл села відбувався з боку Козачої Лопані приблизно о 16:00.
Пряма мова Коваленка: "Два чоловіки 71-го і 51-го років народження зайшли в будинок пообідати. І тут прямо в помешкання прилетів снаряд. Обидва загинули".
Деталі: Окупанти гатили з артилерії також із території РФ по селах Уди і Олександрівка.
В Удах снаряди пошкодили два будинки і сільгосппідприємство. В Олександрівці зруйновані дві автівки, два гаражі та прибудинкове приміщення.
За словами Коваленка, згодом о 17:30 ворог ще раз обстріляв Олександрівку з гелікоптерів.
Передісторія:
- Американські фахівці Інституту вивчення війни вважають, що найближчим часом українські війська зможуть відтіснити російських окупантів на Харківщині до лінії державного кордону.
- У ніч проти 8 травня російські загарбники обстрілювали Барвінково, внаслідок чого загинула 83-річна бабуся.