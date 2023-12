Українці можуть дійти контрнаступом до російського кордону на Харківщині – ISW

Аналітики Інституту досліджень війни вважають, що український контрнаступ у Харківській області незабаром може дійти до кордону з Росією, водночас у Херсонській області росіяни можуть оголосити псевдореспубліку.

Джерело: Institute for the Study of War (ISW)

Дослівно: "Український контрнаступ на північний схід від Харкова досягає значного прогресу і, ймовірно, просунеться до російського кордону в найближчі дні чи тижні.

Російські війська можуть здійснювати обмежений відхід перед загрозою успішних українських атак і, як повідомляється, зруйнували три мости, щоб уповільнити просування українців.

Армії зазвичай руйнують мости лише в тому випадку, якщо вони вирішили, що не будуть намагатися перетнути річку в іншому напрямку найближчим часом; Тому навряд чи російські війська найближчим часом розпочнуть операції з повернення північно-східних околиць Харкова, звільнених українськими військами.

Російські війська раніше зруйнували кілька мостів під час відступу з Чернігівської області, як і українські війська, які відступали перед загрозою російського наступу в перші дні війни".

Деталі: Аналітики припускають, що український наступ має на меті витіснити російські війська з артилерійського діапазону Харкова до кордону російської Бєлгородської області.

Контрнаступ ЗСУ змушує російські підрозділи, призначені для дислокації в інших місцях, передислокуватися на Харківський фронт, щоб зупинити українські атаки.

Дослівно ISW: "Враховуючи нинішні темпи просування українських військ, російські війська можуть бути не в змозі перешкодити українським силам досягти російського кордону навіть із додатковим підкріпленням.

Українські війська прямо не загрожують російським лініям комунікації до Ізюма (і ISW наразі не може перевірити заяви про окремий контрнаступ України на Ізюм), але український контрнаступ демонструє перспективні українські можливості та може створити умови для подальших наступальних дій на північному сході Харківській області".

Деталі: Водночас, в Інституті досліджень війни припускають, що Кремль створить незаконні "республіки" або безпосередньо анексує окуповані території південної та східної України, щоб закріпити свою окупаційну адміністрацію там і спробувати остаточно позбавити Україну цих територій.

Зокрема, вважають в ISW, російські війська найближчим часом можуть оголосити про створення так званої "Херсонської народної республіки" або примусово анексувати Херсонську область, а також посилити окупаційні заходи в Маріуполі.

Армія РФ посилює свою безпеку як у Херсоні, так і в Маріуполі, її передові частини захищають російських високопосадовців, які прибувають у ці міста.

